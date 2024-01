Per il ciclo d’incontri Leggere per non dimenticare, a cura di Anna Benedetti, oggi alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate, in via dell’ Oriuolo 24 a Firenze, il neurobiologo Lamberto Maffei (nella foto) presenta il suo libro "Solo i folli cambieranno il mondo" edito da il Mulino nel 2023. L’incontro sarà introdotto da Anna Benedetti e dalla giornalista de La Nazione Ilaria Ulivelli.

Attraverso il racconto di artisti folli, l’autore mostra come la creatività può salvare il mondo fornendo un punto di vista diverso, ma al tempo stesso vero e diretto. Lamberto Maffei già presidente dell’Accademia dei Lincei, è professore emerito di

Neurobiologia alla Scuola Normale di Pisa.