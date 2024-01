Solidarietà per l’Unicef. Il Cuore si scioglie e Coop raccolgono 80mila euro

E’ per tutti quei bambini che vivono in zona di guerra la campagna natalizia promossa dalla fondazione ‘Il cuore si scioglie’ insieme a Unicoop Firenze per sostenere l’Unicef. Per un mese (dal 14 dicembre al 14 gennaio) è stato possibile contribuire donando alle casse dei punti vendita Coop 1, 5, 10 Euro oppure 100, 500, 1000 punti dalla carta socio. Ieri mattina, presso la sede di Unicoop Firenze, c’è stato il bilancio per la fine di questa campagna benefica. Sono stati raccolti 80mila euro pari a 6.400 kit di pronto soccorso, destinati appunto ai bambini colpiti da guerre e conflitti. "La generosità mostrata dalla persone ha permesso di raggiungere risultati grandissimi. Siamo riusciti a donare 6.400 kit ai bambini e all’interno trovano: medicine di primo soccorso, cibo terapeutico, una coperta, pensando ai bambini che affrontano guerre in luoghi molto freddi, e compresse per la potabilizzazione dell’acqua. Dobbiamo essere consapevoli e niente deve passarci davanti agli occhi", commenta Andrea Iacomini.

"In questo tempo difficile, in cui le guerre colpiscono anche i bambini, questa campagna ha portato l’attenzione e il contributo dei soci e clienti sui più fragili. Ringraziamo tutti perché oggi 6400 bambini ricevono il nostro aiuto", ha aggiunto Sara Biagi, vicepresidente della fondazione ’Il cuore si scioglie’.

L’intero Kit costa 12,5 euro ma il valore per chi lo utilizza è infinitamente più grande, un kit salvavita che comprende anche un misuratore da mettere al polso dei bambini e verificarne la buona o cattiva nutrizione.

"Cerchiamo insieme alla fondazione, dato che le guerre sono ovunque, di mantenere alta l’attenzione e siamo molto soddisfatti del gesto collaborativo dei cittadini. Siamo felici di sapere che la generosità della nostra regione si tradurrà in aiuti concreti per tanti bambini che ogni giorno vivono una tragedia sulla loro pelle", afferma Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. Kit che arrivano solitamente in 24 ore. Pensiamo che una compressa per rendere l’acqua potabile costa 34 centesimi, con cinque euro una famiglia riesce a potabilizzare circa cento litri d’acqua e con soli 5 euro, l’Unicef riesce a garantire a una famiglia acqua potabile per un anno, dato che spesso i bambini si nutrono bevendo acqua del mare o acqua che porta malattie.