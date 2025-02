Arezzo, 11 febbraio 2025 – Socio Party domenica 23 febbraio al teatro di Anghiari, un po' partycolare.

Il Teatro di Anghiari visto ai raggi X ma anche Y e Z. Visto come non l'avete mai visto. Associarsi a questo party è un biglietto rinnovabile per la giostra dei cavalli senza cavalli, ma con creature sparse in sala che vi faranno passare due ore che sembreranno minuti, lampi, rondini invernali bianche in picchiata che spruzzano coriandoli.

Visiterete gli organi interni e mai visti di un luogo magico, scoprirete quel che non pensavate neanche lontanamente potesse esistere: l'Elefante in tourné, filiarmonici, attrici non attori, un mago con il futuro al 13 e la presentazione di una Stagione Teatrale di Primavera liberatoria. E tanta poesia allo stato puro, con funghi spontanei e musica.

Meglio che andare allo zoo…

Ingresso libero

dalle ore 17.30