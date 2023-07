Silvia Mezzanotte chiude Pieve Classica

Arezzo, 26 luglio 2023 – Ormai ci siamo, venerdì 28 Luglio in piazza Pellegrini a Pieve Santo Stefano, alle ore 21.15 andrà in scena l'ultimo atto di PIEVE CLASSICA 2023, con l'atteso concerto di SILVIA MEZZANOTTE, grande voce del panorama italiano di musica leggera, che presenterà il suo spettacolo "Le mie Regine", dedicato alle grandi interpreti femminili ed alle loro grandi canzoni.

C'è la possibilità di acquistare in prevendita i biglietti tramite il sito www.discoverarezzo.com/biglietteria oppure direttamente la sera di Venerdi 28 presso la Piazza Pellegrini dalle ore 20 circa, al prezzo di 15 euro.

La decima stagione di PIEVE CLASSICA giunge così al termine. Iniziata il 4 Febbraio al Teatro Papini con la splendida voce della soprano Noemi Umani e proseguita per nove date, si conclude come meglio non poteva con l'altrettanto splendida voce di Silvia Mezzanotte nella bella cornice di Piazza Plinio Pellegrini.

Il concerto assume un'importanza ancor più particolare perchè rappresenta la conclusione del primo decennio di vita di PIEVE CLASSICA, questa stagione musicale che sotto questo nome piuttosto preciso nella sua definizione, ha però raccolto e dato spazio a tutti i generi musicali possibili, facendo esibire artisti affermati così come giovani alle prime armi, gruppi famosi ma anche ensemble ed orchestre del territorio, scuole musicali, licei musicali, conservatori. Un'occasione di esibirsi e di mettersi in gioco di fronte ad un pubblico che prima non c'era per tanti musicisti e tanti generi diversi

Dieci anni dicevamo e non meno di cento spettacoli, in gran parte tenuti presso il piccolo ed accogliente Teatro Comunale Papini, ma anche in Piazza Pellegrini, così come a Caprese Michelangelo ed anche presso l'Eremo di Cerbaiolo.

Tracciare un bilancio di questo decennio non è facile, visto che abbiamo attraversato anche i difficili anni del covid.

Di certo è stato un periodo musicalmente importante per Pieve e anche per la Valtiberina. PIEVE CLASSICA ha infatti la presunzione di credere di aver dato il via ad una crescita musicale sempre più marcata che ha attraversato e attraversa tutta la Valtiberina, facendo da apripista e fornendo numerosi spunti e idee.

Generi prima poco presentati e promossi, quali il Jazz, la Musica Classica, la Lirica, la musica orchestrale, la musica corale stanno tutti vivendo grandi momenti nel nostro territorio e questo non può che far piacere agli organizzatori di PIEVE CLASSICA, ovvero il coro Altotiberino di Pieve con la sua presidentessa Caterina Seri e il Comune di Pieve Santo Stefano che tanto hanno creduto e credono in questa avventura musicale che, non va dimenticato, nasce da un'idea di Andrea Sari e di Luca Gradi del lontano 2014.

Doverosi infine i ringraziamenti ai tantissimi sponsor che non hanno mai fatto mancare il loro supporto ed entusiasmo in questi 10 anni, al pubblico che non ha mai fatto mancare il suo appoggio, ai tanti artisti ed amici che si sono succeduti sul palco, ormai divenuto prestigioso di Pieve Classica.

Ed allora invitiamo tutti al grande concerto di Venerdì, un evento musicale di altissimo livello che suggella al meglio i primi dieci anni di vita di Pieve Classica e della sua voglia di fare musica.