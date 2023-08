“Silenzio e meditazione”: Raggiolo ospita Dom Bernardo Francesco Gianni

Arezzo, 1 agosto 2023 – L’estate di Raggiolo è aperta da una serata all’insegna della riflessione e della spiritualità. Venerdì 4 agosto, alle 21.15, la cappella del Sepolcreto nel cuore del borgo sarà il suggestivo scenario di un incontro con Dom Bernardo Francesco Gianni, abate di San Miniato al Monte di Firenze, che terrà una conferenza dal titolo “Raggiolo, luogo di silenzio e meditazione”. L’appuntamento, promosso dalla Brigata di Raggiolo, è aperto a tutte le persone interessate e inaugura la rassegna RaggioloEstate2023 offrendo un’occasione per valorizzare, attraverso la parte più intima e identitaria del piccolo paese casentinese, la dimensione del silenzio come occasione di riscoperta di sé stessi e di incontro con il Creato.

La serata offrirà l’opportunità di ascoltare le parole di padre Bernardo che dal 2009 è alla guida della celebre abbazia del capoluogo toscano, importante centro di culto e di spiritualità edificato nel 1018 nel luogo di eremitaggio di San Miniato (primo martire di Firenze). Figura di riferimento del panorama spirituale e culturale fiorentino, padre Bernardo nel 2019 è stato scelto per guidare gli esercizi spirituali del Santo Padre e della curia romana. Il tema del silenzio che pervade il borgo di Raggiolo per la maggior parte dell’anno e che crea una sorta di sospensione del tempo è lo spunto da cui si svilupperà una conferenza in cui sarà possibile riflettere sulle opportunità che la meditazione, nelle sue varie forme, può offrire per la crescita spirituale e umana.

Un mese di eventi con la rassegna RaggioloEstate2023. La Brigata di Raggiolo presenta il ricco e diversificato calendario di iniziative che, da venerdì 4 agosto a sabato 2 settembre, animeranno il piccolo borgo casentinese con proposte tra arte, cultura, musica, teatro, letture e passeggiate volte a coinvolgere un pubblico di tutte le età. I tanti appuntamenti in programma saranno ospitati in diversi angoli del territorio di Raggiolo e permetteranno di vivere esperienze diffuse tra vicoli, piazze e boschi, facendo affidamento sulla rinnovata collaborazione con tante realtà locali e sul coinvolgimento di artisti, associazioni e personalità di spessore nazionale.

Una serata particolarmente attesa è prevista per venerdì 25 agosto quando, alle 21.00, in piazza San Michele, sarà proiettato il film “Io, Chiara e Lo Scuro” in omaggio a Francesco Nuti, attore, regista, sceneggiatore e musicista molto amato dal pubblico italiano, con la proiezione seguita dalla testimonianza di una persona a lui cara. Il calendario sarà scandito anche da numerose date per tutta la famiglia a partire dalle 18.00 di sabato 5 agosto con l’attrice Miriam Bardini che rinnoverà l’appuntamento con “Una storia sotto il noce” nel bosco accanto ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo dove si svolgerà anche il suggestivo spettacolo sotto le stelle della “Notturna di Sant’Angelo” di venerdì 11 agosto a cura della compagnia teatrale Nata. Il borgo di Raggiolo tornerà a essere un teatro a cielo aperto alle 21.00 di lunedì 7 agosto con le letture creative itineranti per bambini di Fata Borbotta e di sabato 19 agosto con i racconti de “Le voci di Pinocchio” con cui l’associazione culturale Noidellescarpediverse celebrerà il 140° anniversario dalla scrittura del celebre libro per l’infanzia di Carlo Collodi. I più piccoli saranno al centro anche giovedì 10 agosto con il nuovo spettacolo del Circo degli Zuzzurelloni e mercoledì 16 agosto con il laboratorio mattutino “Bimbi in cucina”, mentre la conclusione di RaggioloEstate2023 sarà sabato 2 settembre con la seconda edizione del “Trekking con delitto” che proporrà una misteriosa passeggiata nel bosco dove raccogliere indizi e testimonianze per risolvere un giallo.

Due appuntamenti culturali verranno ospitati dal Sepolcreto: lunedì 21 agosto sarà protagonista la musica jazz dell'Ivan Elefante Quartet, poi sabato 26 agosto è fissata la presentazione del romanzo storico "Solo" in cui Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, ricostruisce la vita di Giacomo Matteotti.