Si va alla dog beach Cosa mettere in valigia

L’accesso alle Dog Beach è consentito ai cani microchippati e vaccinati, portate il libretto sanitario perché andrà esibito all’ingresso. Altri accessori da nonscordare: pettorina, guinzaglio, museruola, ciotola portatile e acqua fresca, crema solare specifica. Portate i suoi giocattoli preferiti per farlo ambientare meglio. Il contatto con il mare deve essere naturale: se il cane decide di tuffarsi, entrate insieme in acqua molto bassa e non lasciatelo mai solo. Ai cani meno esperti fate indossare il salvagente. E’ utile anche a quelli più esperti, li aiuterà a stancarsi meno.

Se c’è corrente evitate il bagno, così come appena mangiato, proprio come noi. Il cane non deve bere acqua di mare, provoca vomito e diarrea. Nel caso, somministrate molta acqua dolce. Così come noi dobbiamo protegger la pelle dai raggi solari, anche i cani sono molto sensibili, specie quelli a pelo raso e chiari, soprattutto su naso, bocca, addome, punta delle orecchie, base della coda e cuscinetti plantari. Evitate le ore centrali della giornata per non incorrere in colpi di calore e, dopo ogni bagno, sciacquate bene il cane con acqua dolce, avvolgetelo nell’asciugamano per non farlo rotolare subito. Non dimenticate disinfettante, garze e fascia elastica, in caso si ferisse.

Elettra Squilloni

Veterinario