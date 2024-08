Si elegge Miss Carnevale: ecco le ragazze in gara

Marina di Pietrasanta, 31 agosto 2024 – Finisce l’estate, inizia il Carnevale pietrasantino. Una tradizione che si rinnova domani alle 21 al “Caffè“ della Versiliana con l’elezione della Miss, dando ufficialmente il via all’edizione 2025. La contrada da battere è il Pollino-Traversagna, che nel 2023 trionfò con Dunia Bresciani. A sfidarsi, in ordine di uscita, saranno 10 ragazze in rappresentanza di altrettante contrade: Sofia Ginevra Tardelli (Pollino-Traversagna), Sofia Silicani (Lanterna), Sofia Biagi (Pontestrada), Aurora Tomeo (Collina), Camilla Chiara Casarano (Brancagliana), Maeva Polleschi (Africa-Macelli), Giada Bertacca (Antichi Feudi), Angela Improta (Il Tiglio-La Beca), India Aida Gabrielli (Strettoia) e Rebecca Biagi (Marina).

Non solo bellezza e folklore. La serata, promossa dall’ufficio tradizioni popolari e condotta da Federico Conti, prevede un omaggio a Giacomo Puccini, animazioni di danza e la presentazione in anteprima del manifesto del Carnevale pietrasantino, come sempre firmato da un artista legato a Pietrasanta: quello del 2025 è stato realizzato dall’artista sudcoreano Park Eun Sun, protagonista della mostra dell’estate in piazza Duomo e al Sant’Agostino.