Si conclude il convegno Chi ha paura del teatro digitale a Kilowatt Festival

Arezzo, 20 luglio 2023 – Il Kilowatt Festival prosegue a Cortona. Venerdì 21, nella sala Pancrazi a Sant’Agostino, dalle 10 alle 17, ultimo giorno di Chi ha paura del teatro digitale. L’opportunità dell’online per le performing arts, che ha portato a Cortona artisti, giornalisti e studiosi da tutto il territorio nazionale per riflettere sulle possibilità offerte dalla digitalizzazione al settore dello spettacolo dal vivo.

Nella palestra di San Sebastiano, alle ore 17, Cubo Teatro, compagnia teatrale e multidisciplinare piemontese presenta Sid - fin qui tutto bene, spettacolo vincitore di In-Box 2023, riflessione attualissima sulle conseguenze della società dello spettacolo sulle giovani generazioni.

Per la danza urbana in piazza della Repubblica, alle ore 18:15, EM+ | Emanuele Rosa & Maria Focaraccio in All you need is, performance dove tre danzatori esplorano i balli di coppia tradizionali quali il tango, il valzer, la salsa, mettendo in discussione la logica binaria dominante. Il risultato è una danza di continui incastri e nuovi equilibri che diventa metafora di una diversa costellazione di possibili relazioni. EM+ unisce le pratiche coreografiche di Emanuele Rosa e Maria Focaraccio. Con All you need is il duo è stato selezionato dalla Vetrina della giovane danza d’autore eXtra 2022 - azione del Network Anticorpi XL e ha vinto il Premio Twain_direzioniAltre 2022.

Al chiostro di Sant’Agostino, alle 19, Wisecrack, titolo del disco e nome del duo formato da Federico Campo e Francesco Manzato, un mix di ritmi breakcore da circuito, post-rave, hard techno e synth-punk che viaggia tra bassi distorti, allucinazioni cyberpunk e isolamento urbano.

A seguire, alle 20,30, al Teatro Signorelli madalena reversa in Manfred, live-set performance dal sapore post-romantico. L’opera omonima di Byron, scritta nel 1816 - l’anno “senza estate” che spinse a indagare e ripensare il rapporto tra esseri umani e natura - dà vita a una riflessione ecologica, spirituale ed esistenziale in cui voci, suoni, immagini rievocano antiche memorie di bellezza e squarci di contemporaneità. madalena reversa è un progetto artistico nato nel 2016 da Maria Alterno e Richard Pareschi, che fonde performing e visual arts. I loro lavori sono stati presentati a Triennale Milano, Biennale di Venezia, Santarcangelo Festival, Festival delle Colline Torinesi, Short Theatre.

Alle 21,50 il circo internazionale in piazza del Duomo con Patfield & Triguero in Gibbon, accattivante mix di teatro fisico e giocoleria comica, scandito da un senso dell’umorismo inglese e da un pizzico di assurdità. Gibbon è la messa in scena del processo di creazione dello spettacolo stesso, tra patterns ipnotici di giocoleria, humor inglese, passione spagnola, fallimenti e successi, Chris Patfield e Jose Triguero regalano al pubblico virtuosismi di altissima tecnica arricchiti da una forte alchimia performativa. Chris Patfield e Jose Triguero si laureano entrambi al National Centre for Circus Arts di Londra. Prima di creare insieme Gibbon collaborano con importanti realtà quali No Fit State, Stumble Dance Circus, Royal Opera House, Glyndbourne ed English National Opera

Per le ospitalità internazionali sarà in scena, nell’auditorium di Sant’Agostino, alle 22,50, la prima nazionale del nuovo spettacolo della danzatrice e coreografa ucraina Yana Reutova Together Alone, in cui danzatori ucraini, cechi e burkinabé danno vita a un progetto coreografico in tre tappe, per indagare i confini della nostra individualità. Yana Reutova ha lavorato come danzatrice, coreografa e insegnante nella regione di Odessa. Nel 2014 ha fondato il Dance Theatre Plastilin a Chornomorsk. Nel marzo 2022 è fuggita dalla guerra con la figlia e alcuni allievi, attualmente vive e lavora a Praga.

Conclude la serata il dj set di Alex PAOLELLI Dj, appuntamento affidato a Cautha.