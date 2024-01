Shoah come Gaza. Tutti contro l’Anpi di Bagno a Ripoli. Ora (forse) il dietrofront

L’Olocausto di 80 anni fa come l’attuale genocidio di Gaza. Un parallelismo che ha scatenato accese polemiche e proteste, da parte delle comunità ebraiche italiane ma non solo, quello al centro dell’incontro che la sezione Anpi di Bagno a Ripoli (Firenze) avrebbe voluto organizzare per il prossimo 27 gennaio, Giornata della Memoria, al Circolo Arci della frazione di Antella. Una severa presa di distanza dagli organizzatori è arrivata anche dalla stessa Anpi provinciale: "La situazione di guerra in Palestina e Israele, che con tanta drammaticità sta tornando a divampare dal 7 ottobre scorso – dice la presidente Vania Bagni - non ha niente a che spartire con la ricorrenza del 27 gennaio. Tali accostamenti indeboliscono sia il Giorno della Memoria che la nostra richiesta di pace subito. Il nome e il simbolo dell’Anpi non possono essere associati ad altra posizione che non sia questa". E un invito a stoppare l’iniziativa, che vedeva fra i relatori l’imam di Firenze Izzedin Elzir – arriva anche dal sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini che si dice sconcertato e in profondo e totale disaccordo con la sezione locale dell’Anpi per l’accostamento fra due tragedie così profondamente diverse: "Un accostamento – sottolinea - che purtroppo sembra avere il sapore della provocazione fine a se stessa e soprattutto lede il ricordo delle vittime della Shoah, non contribuendo certamente a supportare la causa del popolo palestinese". Ugualmente forte la condanna dell’iniziativa da parte del console onorario di Israele per la Toscana Emila Romagna e Lombardia Marco Carrai e del presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi che si associa alla presa di posizione già espressa dal presidente della Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink. Intanto il presidente della sezione Anpi di Bagno a Ripoli Luigi Remaschi annuncia che la decisione di confermare o meno l’incontro sarà comunicata oggi dopo una riunione degli associati programmata per ieri sera. Se l’iniziativa dovesse andare avanti dovrà essere trovata però una nuova sede perché ieri il Circolo dell’Antella ha ritirato la propria disponibilità.

S.N.