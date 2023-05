Shakespearology con Woody Neri chiude la stagione di Anghiari

Arezzo, 17 maggio 2023 – Il Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub presenta lo spettacolo di chiusura della Stagione 2023. Venerdì 19 maggio alle ore 21.00 va in scena Shakespearology con Woody Neri.

Dice Jerome Salinger: “quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono”. Partiamo dall’immaginario collettivo per parlare con Shakespeare. Certo, non sarà il vero, autentico, originario William Shakespeare, ma se riusciamo a incontrare anche uno solo dei possibili Shakespeare, forse l’esperimento potrà dirsi riuscito.

Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

“Una Stagione Teatrale di questi anni ‘20. Viene il Tempo dei bilanci, e lo facciamo con Woody “Shakespeare” Neri, e con la sua (e di Daniele Villa) geniale riscrittura del mito teatrale britannico e dei suoi immortali personaggi. Meglio di così, non si poteva chiudere. Da Bulgakov a Shakespeare, è stato un meraviglioso slalom, con passaggi in equilibrio sulla fune, commozioni celebri e tanta poesia. Ringraziamo “chi ci è stato” perché tanto tenace sostegno ci dà la spinta per andare avanti. Il Teatro di Anghiari è il luogo dei sinonimi e dei contrari, da sempre aperto a tutti i linguaggi. Siamo il vostro calendario di provincia, da sincronizzare a mano o da tenere a mente. Anghiari è da sempre il posto della memoria. Non ci si scorda di niente… Grazie tutti gli artisti, al pubblico, alle istituzioni e agli sponsor. Ai soci, ai lavoratori e ai volontari del Teatro di Anghiari".