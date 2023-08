Sgomberato un palazzo occupato a Firenze: scontri e arresti

Disordini e scontri ieri a Firenze durante lo sgombero dell’immobile di via Ponte di Mezzo 32 che da aprile 2022 era occupato dai militanti anarchico insurrezionalista del centro sociale ’Corsica 81’. Su delega della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, l’edificio è stato posto sotto sequestro preventivo dalla Digos e il centro sociale sgomberato. Almeno in parte.

Sul tetto del palazzo, dove le forze dell’ordine non possono intervenire per l’alto rischio dell’operazione, si sono infatti stabilizzati, con tanto di materassi e viveri di prima necessità, due militanti del movimento anarchico che caldeggia apertamente la causa di Alfredo Cospito, il terrorista detenuto con il 41 bis, e ne pretende la scarcerazione (come confermano le frasi scritte su uno striscione appeso alla finestra). Mentre in strada, i manifestanti del centro sociale dopo cori e proteste sono anche arrivati allo scontro con il nucleo antisommossa della polizia. Scontri che hanno portato all’arresto di una manifestante con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver colpito con un calcio al volto un dirigente del commissariato di San Giovanni.