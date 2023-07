Sfilata di cantanti sul palco di 20Eventi con Radiostop

20Eventi, stasera alle 21,30 torna sul palco di Piombino con il secondo appuntamento in cartellone. Questa volta è il turno del Radiostop Festival con i cantanti pop più suonati dell’estate 2023. Ad alternarsi in piazza D’Alaggio ci saranno molti artisti: fra i tanti ospiti spiccano Sophie and the Giants, artista internazionale che da anni fa ballare tutti con i suoi successi, Alexia (nella foto), un’amica di Radio Stop che è tornata con un nuovo singolo e che proporrà alcuni dei suoi grandi successi, e Silvia Salemi, che festeggerà sul palco i 25 anni di “A casa di Luca” e l’uscita di un nuovo singolo. Per i più giovani: Olly, Wax (finalista di Amici 2023), Sethu, Junior Cally, gIANMARIA, Shade, Federica Carta. A condurre la serata saranno Roberto Giannoni, editore e speaker di Radio Stop, insieme all’influencer e cantante Giulia Penna.

Ingresso gratuito con prenotazione su www.eventipiombino.it