Sestini e le foto che fecero la storia "Tutto ebbe inizio con 50mila lire"

di Francesca Bianchi

VADA (Livorno)

Cambiare punto di vista, cogliendo ciò che è invisibile agli occhi. Dalla Concordia riversa su un fianco, come se ancora navigasse, alla strage di Capaci con l’autostrada sventrata, inquadrata dal cielo, fino al barcone carico di migranti che nel 2015 ha vinto il World Press Photo. Oppure, più semplicemente (ma in realtà di semplice non c’è nulla), le spiagge bianche di Vada, ritratte dall’elicottero, con i disegni della corrente sottomarina perfettamente visibili proprio perché catturati da quota altissima e con un obiettivo particolare. Una foto simbolo – magica e perfetta – che accompagnerà Massimo Sestini, fotoreporter pratese di fama internazionale, al Vada Photo Festival, in partenza oggi. La rassegna dedicherà a lui una serata speciale: un talk aperto a tutti – il 27 agosto alle 21,30 (Giardino della Torre del Faro) - che arriva proprio alla vigilia di una nuova sfida, questa volta al seguito della Amerigo Vespucci alle prese con il giro del mondo. Prossima tappa: Santo Domingo.

Il suo modo di fotografare è diventato è più ‘avventuroso.

"È la mia forma di creatività. Ho avuto la fortuna di poter lavorare, negli ultimi anni, con le forze armate e non ho voluto pormi limiti. Tanto che oggi, anche per realizzare un ritratto ‘normale’ mi porto dietro le esperienze che ho fatto finora. A fine anno sarà presentato il calendario 2024 della Marina militare, tutto under water. Ho seguito le fasi operative sott’acqua, imparando a scendere 20mila leghe sotto i mari. È vero, oggi fotografano tutti e sono anche dei fotografi pazzeschi con lo smartphone. La differenza sta nel non fotografare l’eruzione del vulcano dal bordo con il tramonto all’orizzonte".

Lo scatto diventa sorprendente anche per lo stesso fotografo?

"Certamente. Faccio un esempio: sono in Umbria, per un progetto legato al tabacco. Realizzando le fotografie aeree, all’alba, colgo geometrie inattese. Ho scoperto una serie di cose che mi costringeranno a ritornare".

Come ha iniziato?

"Con papà, in un viaggio all’estero per lavoro, avevo 11 o 12 anni e una macchinetta fotografica da 50mila lire. Cominciai a sviluppare in camera oscura a casa, leggere i giornali fotografia. Al liceo facevo le foto di classe alle altre classi e i corsi di fotografia con il bidello. Fino ad arrivare ai primi concerti rock: Iggy Pop, Lou Reed, Depeche Mode. Erano gli anni Ottanta, il periodo d’oro del Tenax. La prima mostra? Avevo esattamente 17 anni".

Subito dopo c’è stata La Nazione, a Firenze…

"La prima esperienza, appena finito il liceo. Ho iniziato lavorando per l’agenzia fotografica, stampando i rullini che la sera arrivavano con gli autisti dalle redazioni di provincia. Il cosiddetto fuorisacco. Ma ho seguito anche qualche notizia importante: ricordo Mamma Ebe e la strage del rapido 904, il 23 dicembre del 1984. Fui l’unico a riuscire ad entrare dentro la galleria e a fotografare il vagone pieno di vittime".