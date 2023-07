"Servizi TPL a Prato: Biffoni perplesso"

Il sindaco di Prato, nonché presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, non nasconde le perplessità sulla gestione del traporto pubblico locale toscano. "Non è una novità, né una brutta sorpresa, che ci sarebbero stati i rincari dei biglietti e degli abbonamenti degli autobus – dice Biffoni –. D’altronde c’era scritto nel bando di gara della Regione, gara su cui ho sempre espresso tutti i miei dubbi e le preoccupazioni. Il problema è invece che in quel bando c’erano anche le migliorie al servizio che doveva crescere e ampliarsi. A me però oggi non sembra che il tpl in Toscana sia nella condizione migliorativa richiesta nel bando di gara". Biffoni chiede poi alla Regione e ad Autolinee Toscane il rispetto delle previsioni di gara. "A noi interessa che il servizio venga migliorato – aggiunge il sindaco di Prato -. Le proteste dei cittadini sono sotto gli occhi di tutti, così come sono sotto gli occhi di tutti la mancanza di nuovi bus e di nuove linee invece previsti dal bando di gara".