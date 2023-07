Serata in giallo calici di vino Doc e gelato del pastore

Un buon vino, un giallo da risolvere e un gelato che non può mai mancare. Domani alle 18.30 alla Tenuta Campo al Signore di Castagneto Carducci la presentazione del racconto Alti e schietti di Valeria Corciolani (nella foto). La scrittrice di gialli dialogherà con Luca Crovi, tra i massimi esperti del genere, anche noir, in Italia, che ne traccerà il profilo letterario e approfondirà con lei i temi della breve ma intrigante storia narrata, fortemente legata al mondo degli straordinari vini di Bolgheri, del territorio e della stessa azienda Tenuta Campo al Signore. Il racconto entra così a far parte delle speciali Wine Stories del progetto Ready to Read di Nike Edizioni di Livorno. Nel corso dell’evento, gli invitati potranno assaggiare lo storico gelato del Pastore, elaborato secondo l’antica ricetta con il Gran Liquore del Pastore della Premiata Fabbrica Emilio Borsi di Castagneto Carducci, accompagnato dal rosato Bolgheri Doc.