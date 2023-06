Arezzo, 22 giugno 2023 – Seconda anteprima per la diciannovesima edizione del festival Orientoccidente: ritorna l’apppuntamento musicale con l’antica Macelleria Buccianti Giulio a Piandiscò, domenica 25 maggio in via Roma, alle ore 17.30. Il “rock in bottega” (grazie alla grande passione del proprietario Gianni Bucchianti, detto Johnny The Butcher) quest’anno prevede due ensemble all’insegna del rock-blues. Il chitarrista Don Antonio (al secolo Antonio Gramentieri, musicista, produttore e autore di musiche per il cinema e il teatro), con Trio Grande, presenterà un concerto che ripercorre quindici anni di dischi e di strade, che segna il ritorno del musicista romagnolo a una musica degli spazi, strumentale e cinematica. Dopo gli anni con Sacri Cuori, dopo innumerevoli collaborazioni internazionali, dopo l'avventura americana con Alejandro Escovedo, si riporta tutto a casa, emozioni appese a una telecaster e a una leva del vibrato. Completano il Trio Grande Gianni Perinelli al sax e Enrico Mao Bocchini alla batteria. Aprirà l'inconsueto pomeriggio musicale Modine’s Howl Legend, il quartetto del cantautore blues Stefano Donato. A guidare la band è il bassista e compositore Arlo Bigazzi con alle chitarre Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni del gruppo emergente Punkcake. Stefano “Dona” Donato è uno dei poeti che hanno da sempre animato le dolci pendici del Pratomagno. Con un suo originale stile, è una sorta di Piero Ciampi in chiave blues, ispirandosi però alla letteratura di Steinbeck, Kerouac, Bukowski e alla propria fantasia, trasporta i suoi “diavoli blu” sulle pendici della montagna valdarnese infarcendoli di diseredati e sconfitti. Antonio Gramentieri vive a Modigliana, uno dei paesi romagnoli più colpiti dalla recente alluvione, piegato da 70 frane e per molti giorni in completo isolamento. Il suo concerto a Piandiscò si sarebbe dovuto svolgere proprio in quei giorni e fu rimandato. Adesso, l’appuntamento di domenica 25 giugno, vuole essere anche un pensiero di solidarietà per le popolazioni della Romagna.