"Se la Toscana non è più locomotiva"

n Toscana abbiamo ormai superato la prima metà della legislatura, due anni e mezzo fatti di poche risposte e tante promesse. Il Governo regionale si qualifica per essere privo di una visione strategica. E non siamo solo noi a dirlo. Arrivano appelli da tante associazioni di categoria in vari settori e motore della nostra Regione; lo scrivono Irpet e Banca d’Italia nei loro periodici rapporti; lo afferma con forza anche la Corte dei Conti nel giudizio di parifica. Nella nostra Regione emerge un quadro di forte preoccupazione per l’oggi ed il domani, dove gli annosi problemi strutturali non trovano soluzioni.

Dal rapporto di Irpet, che conferma le analisi di Banca d’Italia, si evince che il modello “Toscana” targato Pd non regge più: un’economia che cresce poco, dove l’export non riesce più ad essere la locomotiva regionale in conseguenza dell’aumento dei costi delle importazioni, a partire da quelli energetici; dove i consumi interni si fermano per paura del futuro; dove, dal punto di vista sociale, aumenta la povertà e il senso di incertezza delle famiglie. A questo si aggiunge un significativo impoverimento della forza lavoro. A sua volta la requisitoria del Procuratore della Corte dei conti colpisce la Giunta toscana con parole taglienti, frutto di dati incontrovertibili, rimarcando che il disavanzo della Regione rimane uno dei più consistenti d’Italia (1 miliardo e 354 milioni di euro).

L’analisi della Corte dei Conti prosegue riscontrando come poco o nulla si sia fatto per risanare le società Partecipate regionali. E si devono aggiungere i problemi sempre più complessi che riguardano la sanità e il lavoro, verso i quali nemmeno con il nuovo Piano Regionale di Sviluppo questa Giunta sembra voler dare risposte. Da parte nostra faremo di tutto per aiutare a ricostruire la Toscana, seppur dall’opposizione, presentando un centinaio di emendamenti al Piano per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e dei territori.

Elena Meini

Capogruppo in Consiglio regionale della Lega