Se i bimbi aiutano i cani abbandonati

I bambini amano i cani. Questa storia che vi raccontiamo è l’ennesima conferma dell’amore che lega i più piccoli ai loro amici pelosi.

Due fratellini di Greve in Chianti (Firenze) Dario e Cosimo, alunni delle elementari, hanno fatto un mercatino mettendo in vendita vecchi giocattoli e fumetti e con il ricavato hanno acquistato pappe, guinzagli e cuscini per gli ospiti a quattro zampe del canile Una di Poggibonsi (Siena). Una struttura storica che da tanti anni garantisce un tetto, cibo e tante coccole ai cani abbandonati.

"Tutto è iniziato durante una chiacchierata familiare sulla possibilità di prendere un compagno o una compagna al nostro cane Easy, proveniente da un canile - racconta Michele Guerrini, il padre dei fratellini -. Ai bambini è venuta improvvisamente l’idea di allestire un banchino per vendere oggetti ormai inutilizzati e devolvere il ricavato ad uno di questi luoghi di accoglienza per cani abbandonati. In poco tempo quello che sembrava un scherzo è diventato realtà".

I due fratellini si sono subito messi alla ricerca di cose da vendere e nel giro di qualche giorno erano già pronti per il mercatino.

"Una sera, tornato dal lavoro, ho trovato tutta la casa buttata all’aria. Ho chiesto cosa stessero combinando e mi hanno risposto che stavano cercando giochi che non utilizzavano ed altri oggetti da vendere – racconta ancora il padre -. Hanno setacciato tutta casa nostra e casa della nonna, racimolando vecchi giochi, bigiotteria, fumetti libri, riviste. Con questo bottino hanno organizzato una bancarella nella via sotto casa della nonna. In tre giorni, grazie al passaparola tra gli amici e genitori e alla gentilezza di tante persone che passando hanno apprezzato l’iniziativa, sono riusciti a racimolare una bella cifra".

Poi, tutti insieme, mamma Giuditta, babbo Michele, Dario e Cosimo sono andati al canile Una di Poggibonsi per consegnare l’inatteso, graditissimo regalo. "Che dire, se non ringraziare questi due ragazzini e i loro genitori - affermano i volontari della struttura -. E’ bellissimo insegnare ai propri figli ad amare gli animali. Questo gesto genuino e sincero ci ha riempito il cuore". Una storia che sta spopolando anche sui social.

Marco Brogi