Scultura fatta da residui bellici a Stazzema

STAZZEMA (Lucca)

L’opera dell’artista mozambichiano Gonçalo Mabunda (nella foto), realizzata con i residui bellici della guerra civile in Mozambico, sarà esposta al Museo Storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema (Lucca): la presentazione domani alle 11. In una congiuntura storica che vede il diffondersi di allarmanti conflitti, il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema promuove un evento espositivo finalizzato a sensibilizzare la comunità sulla costruzione condivisa di una cultura di pace, si spiega in una nota. ’The Time Hunter’s Throne’ (2021) è realizzata dall’artista utilizzando i residuati bellici della sanguinosa guerra civile che ha afflitto per 16 anni il suo paese, producendo oltre un milione di vittime e altrettanti sfollati