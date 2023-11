Scontro sulla strada maledetta, quatto morti. Tre delle vittime erano bersaglieri

Quattro morti e tre feriti gravi sono il bilancio di un incidente sulla Statale 100 Taranto-Bari all’altezza di Mottola, nel Tarantino. Le vittime sono 3 bersaglieri del Settimo reggimento in servizio ad Altamura (Bari), feriti altri due. Un furgone e un’auto si sono scontrati frontalmente poco prima della galleria. Il luogo ha già visto in passato diversi, gravi incidenti stradali, molti dei quali mortali. A luglio dello scorso anno il ministero delle Infrastrutture comunicò che il Pnrr ha previsto per l’area di Taranto alcuni investimenti attraverso "progetti bandiera" che potranno essere realizzati nell’arco di alcuni anni. In particolare, circa la Statale 100, il ministero comunicò che era in progettazione un intervento relativo a lavori straordinari di ripristino strutturale della galleria San Mauro fra Mottola e Massafra, la cui esecuzione era in programma in quest’anno.