“Sciarpa d’artista – La grandezza rinascimentale nella poetica di una stoffa”, la mostra dell’artista Vincenzo Nasuto

Arezzo, 26 luglio 2023 – “Sciarpa d’artista – La grandezza rinascimentale nella poetica di una stoffa”. E’ il titolo della mostra dell’artista Vincenzo Nasuto, presentata dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dall’Assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini, a cura della storica dell’arte Maria Giovanna Cutini, che sarà inaugurata il 1 settembre, alle ore 18.00 in Palazzo del Podestà per restare aperta fino al 17 settembre. L’esposizione è composta da 23 meravigliosi foulard in cui l’artista ha raffigurato i personaggi dei grandi pittori del Rinascimento realizzati con una tecnica a stampa e abilità artigianale. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza al Progetto Scudo, promosso da Calcit Valdarno, per il servizio di cure domiciliari dedicato ai malati oncologici e alle loro famiglie.

“Ringrazio l’artista Vincenzo Nasuto – afferma il Sindaco – che ha accettato la mia richiesta di esporre le sue opere dopo il successo ottenuto in Spagna. Foulard che sono opere d’arte, realizzate in un tessuto pregiato da indossare o da appendere alle pareti come capolavori d’autore. La loro vendita sarà interamente destinata al Progetto Scudo in cui la grande arte sosterrà una realtà fondamentale per la comunità valdarnese nell’assistenza ai malati e ai loro familiari”

“Siamo orgogliosi di aprire le porte del Podestà per accogliere la bellezza dei lavori di Nasuto – prosegue l’assessore Nocentini – voglio ringraziare l’artista soprattutto per la sensibilità dimostrata nei confronti degli altri, dando un aiuto concreto laddove purtroppo ci sono difficoltà e sofferenza. Ringrazio anche la Commissione comunale per le Pari Opportunità per la collaborazione, sempre in prima linea nella lotta alle fragilità”

“Una mostra davvero particolare - spiega nel dettaglio Maria Giovanna Cutini - di un artista che definisco eclettico, estroso, sperimentatore. Ho scelto il titolo “Sciarpa d’artista” in cui la grandezza rinascimentale è rappresentata da questi grandi stoffe pregiate in cui vengono raffigurati proprio i grandi del Rinascimento, Raffaello, Leonardo, ma anche Pietro Perugino per il quale ricorre il quinto centenario dalla sua morte, avvenuta nel 1523, così come per Luca Signorelli. Sono immagini reinterpretate da Nasuto che è pittore, grafico ed esperto di stampa, attraverso l’utilizzo di questi accessori per la moda che si trasformano in quadri”

“Grazie al Sindaco Chiassai Martini – aggiunge Vincenzo Nasuto - sono stato ben lieto di mettere a disposizione la mia arte e le mie opere per portare un beneficio a tutta la comunità” - “Il Progetto scudo – conclude infine Tatiana Ieri – fornisce un’assistenza, con un team di due medici e quattro infermieri, ai malati terminali e alle loro famiglie offrendo una continuità di servizio insieme ai medici di famiglia per la gestione dei loro bisogni, offrendo anche un supporto psicologico. Grazie all’artista e all’Amministrazione comunale per l’attenzione rivolta alla nostra finalità”