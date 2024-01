Schlein, blitz a Piombino: "Il futuro ci preoccupa. Qui bisogna agire presto"

PIOMBINO (Livorno)

L’ultimo leader politico nazionale a parlare davanti all’ingresso delle Acciaierie di Piombino era stato Matteo Salvini nel 2018. Poi, per sei anni nessuno. Troppo scottanti i dossier del polo siderurgico. A salire le scale, ancora macchiate di spolverino ormai indelebile, dei fumi di cokeria e altoforno, ieri mattina è stata la segretaria del Pd per incontrare i rappresentanti dei lavoratori. Comincia così, ripartendo da uno dei fondamentali della sinistra, la giornata piombinese di Elly Schlein. Che prima di tutto ascolta. Prendendo appunti su un foglio di quadernone. E la situazione che disegnano i segretari dei sindacati Fim, Fiom e Uilm e i rappresentanti delle Rsu è un po’ diversa dalla semplice narrazione degli accordi conclusi e del possibile rilancio del polo siderurgico. In realtà, spiegano i sindacati, siamo alla firma di una lettera d’intenti da parte di Metinvest Danieli e una dichiarazione di Sajjan Jindal al ministero, tutti i progetti vanno messi a terra con progetti esecutivi e una precisa cronologia. C’è il timore che i problemi dell’Ilva di Taranto possano interferire su Piombino e dirottare imprenditori e investimenti. E in tutto questo ci sono lavoratori e famiglie ormai stremate da stipendi ridotti al minimo per la cassa integrazione, una città che perde popolazione perché i giovani se ne vanno in cerca di lavoro e i negozi chiudono di conseguenza per la progressiva desertificazione. Eppure Piombino con le sue professionalità e produzione di rotaie, unica in Italia, è fondamentale per la nostra industria e c’è la possibilità di una svolta.

Schlein ascolta per quasi un’ora i sindacati, fa domande e chiede spiegazioni. Poi assicura l’impegno del Pd per accompagnare il rilancio del lavoro a Piombino come prima tappa del rilancio della città oggi in crisi profonda. Dopo tante promesse e impegni "qui servono soluzioni in fretta – afferma la segretaria del Pd – noi chiaramente faremo la nostra parte per sollecitare che al più presto si firmino i memorandum e si prendano gli impegni vincolanti e stringenti che servono per il rilancio di questo territorio che ne ha molto bisogno". "Siamo anche noi preoccupati – ha aggiunto – per il futuro di Piombino, per il futuro di lavoratrici e lavoratori, se non riusciamo a preservare con investimenti strategici questo territorio e questo settore perderemo anche il resto, i sevizi, lo spopolamento che va fermato".

E dopo l’incontro alle Acciaierie, insieme ai parlamentari dem Laura Boldrini ed Emiliano Fossi e ai consiglieri regionali Gianni Anselmi e Francesco Gazzetti e ai segretari della federazione Simone De Rosas e dell’unione comunale Fabio Cento, Elly Schlein è andata a far visita in centro a Piombino ai militanti al gazebo in piazza Gramsci. Doveva essere un semplice saluto, ma nella piazza si è radunata una vera folla di persone che non lesina applausi.

"Quando si parla del futuro di una comunità – ha detto – sono la prima a dire che si metta da parte l’aspra dialettica politica tra maggioranza e opposizione. Se il governo vuole lavorare per trovare investitori e strumenti concreti per rilanciare Piombino noi siamo per fare la nostra parte e dare una mano. Ma non ci faremo raccontare altre chiacchiere e che non servono impegni stringenti perché questa terra ha visto troppi accordi che non sono stati rispettati. E anche il centrosinistra deve fare autocritica per le scelte che sono mancate in questi anni. Lo sappiamo bene, siamo qui per sanare queste ferite, con l’umiltà dell’ascolto". Ma poi non ha rinunciato a ricordare le prossime battaglie, prima di tutte quella sulla sanità: "Mancano medici e il governo lo sa bene. Non si risolve il problema facendo lavorare di più il personale sanitario che già fa dei turni massacranti, il problema si risolve assumendo per riequilibrare gli organici oggi ridotti drasticamente".

Luca Filippi