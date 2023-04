Sboccia la Primavera a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 21 aprile 2023 – In attesa della kermesse del “Maggio Castiglionese” dove cultura, arte e mestieri diventano i veri protagonisti delle giornate primaverili, nei prossimi giorni a Castiglion Fiorentino si accendono i riflettori sulla Primavera con una serie di appuntamenti, organizzati dalla Pro Loco, da Confcommercio e dal comune di Castiglion Fiorentino, che si snodano tra la domenica 23 e il lunedì 24 aprile.

“Una due giorni dove non ci si può annoiare ma si può solo ammirare le bellezze di questo splendido Borgo, ancora più bello quando è in festa” dichiara il presidente della Pro Loco, Paolo Faralli. E allora partiamo la domenica 23 con “Accendiamo la Primavera” con la Mostra Scambio e “Il Cavallino in Piazza” con l’esposizione delle fiammanti Ferrari, dalla “F 360” alla “F 430 Cabrio”.

Nel pomeriggio di domenica, poi, corso gratuito di composizioni floreali alla Palestra di Corso Italia, ore 16.30, a cura dell’azienda agricola “Segantini” e sempre nel pomeriggio concorso per i bambini dal titolo “Disegna il tuo paese con i colori della Primavera”.

Durante la giornata i negozi saranno aperti e i ristoranti proporranno menù stagionali.

” Una giornata che anticipa il prestigioso programma del Maggio Castiglionese, dove i nostri ristoratori, ancora una volta, daranno dimostrazione delle loro capacità con piatti della tradizione toscana. Castiglion Fiorentino si conferma meta ideale per un pranzo o una cena, un valore complementare ai tantissimi negozi per lo shopping in un binomio di qualità e professionalità” dichiara Stefano Scricciolo, Confcommercio Valdichiana.

Lunedì 24, la Pro Loco, il comune di Castiglion Fiorentino e l’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, presentano la terza edizione della “Merenda nell’Oliveta”. Il programma prevede alle ore 15 presso piazzale Garibaldi il ritrovo da dove, poi, la carovana di amanti della natura si snoderà per 6 chilometri lungo le strade di campagna toccando il Santuario del Bagno, la Maestà di Mammi per poi fare ritorno al “parterre”. Per info sulla merenda è possibile telefonare a Paolo: 349 57 64 969.

“Natura, tradizione e sostegno all’economia. Sono questi gli ingredienti di questa due giorni all’insegna del divertimento, certamente, ma con risvolti positivi verso le categorie economiche purtroppo sempre sotto scacco da balzelli e tasse. Il turismo dell’olio rappresenta una grande opportunità per la valorizzazione dei territori a trazione olivicola e, per questo motivo, occorre creare sinergie con enti, associazioni e attività commerciali per effettuare le scelte migliori per sfruttare al meglio questa grande opportunità. Castiglion Fiorentino, Città dell’Olio, da parte dell’associazione dal 2016 e da allora abbiamo aderito alle varie iniziative di sostegno e promozione del comparto come, tra le altre cose, le camminate o le merende tra gli olivi” conclude l’assessore alle Attività Produttive e Agricoltura, Francesca Sebastiani