Sant’Anna di Stazzema L’attacco di Bonaccini "La Russa inadeguato al ruolo che ricopre"

STAZZEMA (Lucca)

"Memoria manipolata con bombardamento mediatico anche dalle più alte cariche dello Stato". Il j’accuse parte dalla commemorazione della strage di Sant’Anna. Tutto prevedibile, visto che il sindaco Maurizio Verona aveva annunciato l’intenzione di non invitare esponenti del Governo, investendo dell’onore di tenere l’orazione ufficiale per il 79° anniversario dall’eccidio del 12 agosto 1944, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, targato Pd. Che ha etichettato il presidente del Senato Ignazio La Russa come "inadeguato al suo ruolo visto che tiene in casa cimeli fascisti". E così Il Monumento all’Ossario, simbolo altissimo del sacrificio umano (e visitato nel 2022 da 25mila persone) è diventato teatro di frizione politica. "Gli anni di distanza ci avrebbero dovuto permettere di raggiungere una memoria comune, perché fondata sui valori della nostra Carta Costituzionale – ha esordito il sindaco di Stazzema – cosa cui invece non siamo mai addivenuti per precisa volontà politica di equiparare le vittime, di inquinare la memoria con lo scopo di travisare la storia, manipolarla. Sono 80 anni che accade e oggi accade ancora, e sempre più spesso, e raggiunge picchi di un vero e proprio bombardamento mediatico, che non risparmia nemmeno le più alte cariche dello Stato. Come vincere la cultura dell’odio e del revisionismo? Servono leggi nuove, perché la propaganda fascista è un reato. Ma serve anche una cultura della memoria. Tre anni fa da qui partì la sfida per presentare una legge di iniziativa popolare contro la vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti e contro la propaganda fascista e nazista con particolare riferimento alla rete. In piena pandemia abbiamo raccolto 250 mila firme, consegnate alla Camera il 29 aprile del 2021. La legge è stata incardinata senza essere discussa nella scorsa legislatura e riproposta nella attuale legislatura con il numero 4, mantenendo la piena attualità".

"Il presidente del Senato – ha incalzato Bonaccini – non fa mistero, anzi si vanta di esporre con orgoglio in casa cimeli fascisti, dimostrando la sua totale inadeguatezza al ruolo che ricopre. L’ultimo episodio, solo pochi giorni fa, è stato il tentativo vergognoso di gettare fango sulla sentenza e sui colpevoli riconosciuti dai giudici della strage di Bologna da parte di chi ricopre un ruolo pubblico nelle istituzioni di questo Paese".

Tagliente anche l’assessore regionale Alessandra Nardini che ha rimarcato come "Purtroppo l’Italia, a differenza della Germania, non ha fatto i conti fino in fondo con la propria storia, ed ancora oggi c’è qualcuno che dice che il fascismo ha fatto anche cose buone". Decisamente più ecumenico il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, ricordando come "l’Europa con la strage di Sant’Anna toccò il fondo dell’abisso" ha sottolineato come, da lì, è partito il cammino del popolo italiano e del Continente europeo "e spetta a ciascuno consegnare il testimone della memoria alle generazioni più giovani".

Francesca Navari