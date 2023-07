Sanità, Fdi replica al Pd "In 20 anni affossato il sistema pubblico"

Botta e risposta vibrante tra dem e FdI in Toscana su sanità e risorse. "Il Pd Toscano ha presentato una proposta di legge al Parlamento per aumentare la spesa sanitaria. La loro proposta è demagogica e vergognosa - tuona Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia - Il governo Meloni è quello che ha investito più di tutti in sanità aumentando di 14 miliardi la spesa rispetto all’epoca pre-Covid. Il ministro Schillaci sta facendo molto a partire dal garantire stipendi adeguati ai medici ma non si può pretendere che in meno di un anno possano essere risolti tutti i problemi creati da decenni di amministrazioni scellerate". Se qualcuno "ha distrutto la sanità pubblica italiana e toscana è stata la sinistra e in particolar modo il Pd che ha iniziato una politica di tagli alla sanità più di 20 anni fa. E’ quindi pura demagogia quella che sta portando avanti il Pd toscano". E continua Petrucci: "In Toscana abbiamo un numero di figure apicali e di primari come non se ne vedono in altre parti d’Italia. Tutte figure che vengono gestite secondo un ’Manuale Cencelli’ in salsa toscana. La presenza di così tanti vertici comporta dei costi esosi in sanità per accontentare i cosiddetti amici degli amici. Noi vogliamo mettere la politica fuori dalla sanità".

Ma non basta: "E’ vergognoso che questa proposta arrivi dal Pd della Toscana, cioè la Regione che ha fatto maggior ricorso al payback in Italia mettendo così a repentaglio la tenuta delle aziende e l’attività sanitaria. Un uso improprio di uno strumento che dimostra la totale incapacità della sinistra di gestire le finanze della sanità toscana" conclude Petrucci.

"A leggere il tono scomposto del consigliere Petrucci mi viene da pensare che abbiamo toccato un nervo scoperto di Fdi, con la nostra proposta di legge al Parlamento per garantire la salvaguardia della sanità pubblica. Capisco il nervosismo di Petrucci, ma sul fatto che il rapporto tra le risorse messe nel Fondo sanitario nazionale e il Pil sia in discesa e sia destinato a scendere fino alla soglia del 6% non deve convincere il Pd, bensì la Corte dei Conti" sottolinea il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli.