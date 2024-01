Sanac, speranza ma non certezza: "Ancora nessuna offerta formale"

La speranza è tanta ma bruciano ancora le delusioni del recente passato ed è per questo che sindacati e lavoratori dello stabilimento massese di Sanac predicano cautela. La manifestazione d’interesse presentata dalla società Afv Gruppo Beltrame di Vicenza sembra interessante ma non siamo ancora all’offerta di acquisizione vera e propria. Per quella ci vorrà altro tempo. "Siamo consapevoli che il percorso non sarà semplice e che la risoluzione della vertenza passa sia dalla qualità del piano industriale che verrà presentato che dalla necessaria ripresa degli ordini da parte di Acciaierie d’Italia – dice il segretario Filctem Cgil, Umberto Faita -. Nell’immediato la ripartenza della produzione per Taranto consentirebbe di azzerare quasi del tutto la Cassa integrazione". Sulla stessa linea il segretario provinciale di Femca Cisl, Stefano Tenerini: "La società sembra offrire buone garanzie ma far ripartire gli ordini da Taranto, è essenziale".

"Il gruppo Sanac è una realtà che può produrre utili e lavorare a pieno regime all’interno della filiera dell’acciaio italiano – incalza Massimo Graziani, segretario Uiltec - e potrà fare ancora di più non appena si riuscirà a far ripartire anche gli ordini da Taranto". Gli stessi lavoratori dello stabilimento predicano cautela attraverso la loro pagina Facebook. "Noi operai abbiamo dovuto rimettere in luce la vertenza mettendo in atto diverse mobilitazioni".

F.S.