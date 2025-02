Arezzo, 28 febbraio 2025 – San Giovanni si prepara ad accogliere la Festa della Salacca

A chiusura degli appuntamenti del Carnevale sangiovannese, torna l’evento dedicato al pesce povero e gustoso. Mercoledì 5 marzo a partire dalle 14, lungo la riva destra dell’Arno con banchi gastronomici, attività per bambini e l’esibizione del Concerto comunale

San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere con entusiasmo la tradizionale Festa della Salacca, organizzata dalla Pro Loco sangiovannese con il patrocinio del Comune. L’evento, che segna la chiusura dei festeggiamenti del Carnevale sangiovannese, si terrà il mercoledì delle Ceneri, 5 marzo, giorno simbolico di digiuno e astinenza dalla carne. La salacca, un tipo di pesce simile all’aringa ma più economico e meno pregiato, è stato per secoli l'unico pesce, non dell’Arno, accessibile per gli abitanti delle zone interne della Toscana. Nonostante le restrizioni alimentari, imposte dalla Quaresima, la Festa della Salacca è sempre stata considerata una vera e propria celebrazione popolare, un’occasione imperdibile per gustare il pesce, un alimento prezioso e raro per le famiglie contadine dell'epoca.

Nel corso della giornata venivano organizzati grandi banchetti gastronomici a cui adulti e bambini potevano partecipare e veniva costruita una grande salacca in cartapesta che, alla fine della manifestazione, veniva bruciata. In questi ultimi anni però le “salacche”, realizzate per l’occasione da artisti locali, sono divenute talmente belle a vedersi che nessuno ha più il coraggio di bruciarle. Attualmente la festa si celebra nel quartiere Oltrarno, sulla golena del fiume Arno, che offre il suo scenario naturale per una giornata di festa e allegria. Non mancheranno i banchi di dolciumi, tra cui spicca la tradizionale mela caramellata. I più giovani potranno divertirsi con attività pensate per loro, mentre gli appassionati di musica potranno assistere all’esibizione del Concerto Comunale, che si terrà alle 16,15.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà in viale Giotto.

La Festa della Salacca è un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, un’occasione per scoprire, assaporare e vivere la tradizione enogastronomica del territorio.