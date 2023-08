Salvini placa gli animi: "Una polemica inutile"

MARINA DI PIETRASANTA

"Penso che far polemica sulle stragi non sia utile. Condannare le stragi nazifasciste assolutamente sì, lavorare affinché non si ripetano assolutamente sì, però utilizzare fatti di 80 anni fa per fare polemica politica oggi non so quanto sia utile. La condanna è unanime". Arrivato ieri pomeriggio al “Caffè“ della Versiliana come di consueto in bici e con la compagna Francesca Verdini, il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha risposto così alla domanda dei cronisti sull’assenza di rappresentanti del governo a Sant’Anna di Stazzema, in mattinata, alle cerimonie per ricordare le 560 vittime dell’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944. Camicia bianca e selfie a go-go con i suoi fans, il leader della Lega prima di salire sul palco per essere intervistato dal direttore di “Libero“ Alessandro Sallusti ha ricordato l’incontro del giorno prima a Forte dei Marmi con i sindaci della zona: "Quello di Stazzema mi ha detto che da 50 anni aspettano 2 chilometri di strada per unire Sant’Anna e Farnocchia. I nostri ministri sono impegnati giorno e notte, conto di andare là nel 2024 con progetto e finanziamento. Se non eravamo a Sant’Anna è perché i nostri ministri sono impegnati giorno e notte: è una polemica sterile".

L’applauso degli oltre 700 che affollano il “Caffè“ è da stimolo per il ministro, che va a ruota libera su vari temi. In primis lavoro e grandi opere: "Il livello di disoccupazione ha raggiunto il minimo storico da 14 anni a questa parte: quella giovanile al Sud tocca il 40%. Stiamo lavorando per aprire cantieri e dare quindi lavoro e ricchezza. Il ponte sullo Stretto? Stiamo investendo 18 miliardi in Sicilia e altrettanti in Calabria per strade e comunicazioni, non farlo sarebbe demenziale. Spero che l’anno prossimo vengano ingegneri da tutto il mondo per imparare dai nostri professionisti". Infine un ricordo di Berlusconi: "Il 12 agosto 2022 ero con lui in Sardegna: il fatto che non ci sia più ci impone ancora più impegno e sacrificio. Con Forza Italia e Fratelli d’Italia c’è grande intesa".

