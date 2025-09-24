La lezione agli autocrati

Cosa Fare
Cosa FareSalotto letterario, il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete”
24 set 2025
Salotto letterario, il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete”

Giovedì 25 settembre alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo si terrà la presentazione del nuovo libro di Luca Pantaleone, L'arte loffa. Pensare è p(o)etare

Luca Pantaleone

Luca Pantaleone

Arezzo, 24 settembre 2025 –  Il ciclo autunnale dei “Giovedì di Tagete” prosegue Giovedì 25 settembre 2025 alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, dove si terrà la presentazione del nuovo libro di Luca Pantaleone, L'arte loffa. Pensare è p(o)etare, un saggio innovativo e ironico che argomenta il concetto di filosofia in maniera volutamente disturbante, tanto da risultare interessante e originale. L'evento, organizzato dall'Associazione degli scrittori Aretini “Tagete”, è il secondo appuntamento nell'ambito del ciclo di presentazioni “I giovedì di Tagete”, la cui stagione autunnale è stata inaugurata lo scorso 11 settembre e che proseguirà fino ai primi di dicembre con libri di narrativa, poesia, saggistica, di cui sono autori i soci dell'Associazione.

Luca Pantaleone, laureato in Filosofia e Farmacia, è manager degli Affari Regolatori del farmaco dell'omonima industria. È autore di vari articoli per riviste filosofiche e di altri saggi nel campo della filosofia tra cui Filosofia de la Zanzara (2022), che prende spunto dalla trasmissione radiofonica La Zanzara per discutere temi filosofici con un approccio ironico e divulgativo.

Dialogherà con l'autore il presidente dell'Associazione Tagete, Luciana Faltoni, I prossimi appuntamenti sono fissati per il 9 ottobre (Massimiliano Scudeletti), 23 ottobre (Patrizia Fazzi), 6 novembre (Giulio Locatelli), 20 novembre (Mauro Caneschi), 4 dicembre (Serena Arcangioli).

