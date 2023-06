“Safina e Ataya”, una serata su migrazione, diritti umani e giustizia sociale

Arezzo, 28 giugno 2023 – Una serata per parlare di migrazione, diritti umani e giustizia sociale. L’appuntamento è fissato per le 18.00 di giovedì 29 giugno, a Villa Severi, quando l’autrice e filosofa aretina Alessia Belli presenterà il suo libro “Safina e Ataya” in cui racconta la sua esperienza di nove mesi vissuta nel Mar Mediterraneo a bordo delle navi-quarantena utilizzate per la sorveglianza sanitaria dei migranti arrivati in Italia. L’incontro, a partecipazione gratuita, si svilupperà attraverso un confronto tra l’autrice e l’editore Raimondo Di Maio della Dante&Descartes.

“Safina e Ataya” è il secondo libro di Belli che da anni si occupa di migrazioni ricoprendo diversi ruoli, anche nella frontiera del Mediterraneo: appassionata ricercatrice di traduzioni reali al tema del riconoscimento dell’identità, infatti, nella sua esperienza la filosofia è stata da sempre intesa in stretta connessione con i diritti umani e la giustizia sociale. Il dialogo tra Belli e Di Maio, arricchito dalle letture di alcuni estratti del libro a cura dell’attrice e regista teatrale Chiara Renzi, condurrà direttamente nel cuore di un testo che accoglie ricordi di persone in carne e ossa, per restituire loro la dignità e il valore che meritano. Attraverso il suo lavoro di tutela del diritto all’unità familiare, l’autrice accompagnerà a ripercorrere le storie drammatiche e potenti di molte persone migranti che hanno attraversato il Mar Mediterraneo tra agosto 2021 e giugno 2022, in piena emergenza sanitaria, e che sono state isolate nelle cosiddette “navi-quarantena”. «Il libro - racconta Alessia Belli, - tiene insieme contraddizioni e criticità racchiuse negli spazi angusti della quarantena a bordo di navi sospese sul mare aperto, in una tensione costante con l’anelito alla libertà di chi migra, tra paure e ferite profonde, e progetti di un futuro migliore. Ne emerge una quotidianità di cura che diventa pratica di comunità e che trasforma dolore, morte e malattia in nuova vita. “Safina e Ataya” è, in estrema sintesi un appello a restare umani».