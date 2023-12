Sabato 9 dicembre, ore 17.30, il Trio Desìo si esibisce in concerto a CaMu

Arezzo, 7 dicembre 2023 – Sabato 9 dicembre, ore 17.30, proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note presso la CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Palazzo di Fraternita dei Laici, Piazza Grande) con la formazione aretina Trio Desìo, tra i vincitori della seconda edizione di Attraverso i Suoni.

Il programma prevede l’esecuzione del Trio in do minore op.1 n. 3 di L. van Beethoven e del Trio in do minore n. 3 op. 101 di Johannes Brahms.

Formato da Adamo Rossi al violino, Erika Italiani al violoncello e Andrea Redigonda al pianoforte, il trio ha tenuto alto il nome di Arezzo, trionfando tra i numerosi gruppi che hanno presentato domanda per partecipare a questa edizione di Attraverso i Suoni.

Il progetto, promosso da A.Gi.Mus. Firenze, A.Gi.Mus. Grosseto, A.Gi.Mus. Arezzo e Fondazione CR Firenze, seleziona ogni anno 12 gruppi o solisti toscani under 30.

I vincitori beneficiano di un contratto di un anno che offre loro numerosi concerti, tra cui quello di sabato, ma anche la possibilità di ottenere aiuti utili alla costruzione delle loro carriere, come la possibilità di realizzare un book fotografico professionale, la partecipazione a varie masterclass e un corso di formazione per migliorare le loro abilità di comunicazione e auto-imprenditorialità. L’Associazione Le 7 Note è il partner territoriale di progetto per il territorio di Arezzo.

Attualmente allievo del Trio di Parma presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, il Trio Desìo nasce nel 2019 a Firenze sotto la guida del M° Daniela De Santis. Si distingue in numerosi concorsi internazionali fra i quali Città di Ascoli Satriano, Francavilla Fontana, Città di Stresa, Luigi Cerritelli e Beethoveniamo di Latina. Alla sua formazione cameristica contribuiscono anche i Maestri Francesco Dillon, Lukas Hagen, Christophe Giovaninetti, Andrea Nannoni e i docenti della Scuola Internazionale Avos Project. L’attività concertistica porta il trio ad esibirsi anche presso la prestigiosa Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze, Eos Festival in Ventotene e all’apertura della stagione Concertistica dall’Associazione Culturale Palma d'Oro.

La Stagione “I concerti da camera alla CaMu” è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, 8x1000 Valdese, Fondazione Guido d’Arezzo e con la collaborazione di Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici, AIAM.

I concerti hanno il costo simbolico di 1 €. Persone in situazioni di difficoltà economica potranno aderire all’iniziativa “biglietto solidale” e fare richiesta all’Associazione per ottenere ingressi offerti.