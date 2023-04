Sabato 29 aprile alla CaMu arrivano i vincitori della seconda edizione di Attraverso i Suoni

Arezzo, 27 aprile 2023 – Sabato 29 aprile, ore 17.30, proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note presso la CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Palazzo di Fraternita dei Laici, Piazza Grande) con la giovane pianista Beatrice Cori, tra i vincitori della seconda edizione di Attraverso i Suoni.

Il programma prevede l’esecuzione dei primi tre Klavierstucke di J.Brahms, di Les collines d’Anacapri e Ce qu’a vu le vent d’Ouest dal primo libro dei Preludi di C. Debussy e della Fantasia op.17 di Schumann.

In apertura si esibirà il duo di giovani musicisti aretini formato da Maria Carolina Leucalitti, mezzosoprano, classe 2006 e Tommaso Magnani al pianoforte, appena quattordicenne, rispettivamente allievi di Gaia Matteini e Greta Palazzini. Eseguiranno musiche di Francesco Paolo Tosti.

Attraverso I Suoni è un progetto promosso da A.Gi.Mus. Firenze, A.Gi.Mus. Grosseto, A.Gi.Mus. Arezzo e Fondazione CR Firenze che torna per la sua seconda edizione e che ha selezionato, tra numerosi partecipanti toscani, 12 formazioni o solisti, nel corso delle audizioni che si sono svolte a Firenze lo scorso 31 marzo e 1 aprile.

I vincitori beneficiano di un contratto di un anno che offre loro numerosi concerti, tra cui quello di sabato, ma anche la possibilità di ottenere aiuti utili alla costruzione delle loro carriere, come la possibilità di realizzare un book fotografico professionale, masterclasses e un corso di formazione di un anno per migliorare le abilità di comunicazione e auto-imprenditorialità. L’Associazione Le 7 Note è il partner territoriale per Arezzo.

Tra i selezionati della provincia di Arezzo nell’edizione di quest’anno si è distinto il Trio Desìo, formato da Adamo Rossi al violino, Andrea Redigonda al pianoforte e Erika Italiani al violoncello.

BEATRICE CORI si diploma in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia con il massimo dei voti sotto la guida del M° Ceravolo. Consegue, successivamente, i diplomi di II livello in Musica da Camera e in Pianoforte, entrambi con lode e menzione d’onore. Attualmente si perfeziona con il M° Lucchesini presso la Scuola di Musica di Fiesole e con il M° Plano presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Contemporaneamente, si dedica all’approfondimento della musica contemporanea studiando con il M° Prode. Ha ottenuto importanti risultati in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra cui il 1° premio al VIII Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”, il 2° premio al XVI Concorso Internazionale “Città di Pesaro”, il 1° premio al 2019 Italy International Music Competition e il 1° premio al IV Paris International Music Competition. Si è esibita da solista e in formazioni da camera, sia in Italia che all’estero.

La Stagione “I concerti da camera alla CaMu” è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, 8x1000 Valdese, Fondazione Guido d’Arezzo e con la collaborazione di Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici, AIAM.

I concerti hanno il costo simbolico di 1 €. Persone in situazioni di difficoltà economica, tuttavia, potranno aderire all’iniziativa “biglietto solidale” e fare richiesta all’Associazione per ottenere ingressi offerti.