Sabato 25 e domenica 26 la festa dei bambini a Casa Thevenin

Arezzo, 24 novembre 2023 – E’ “a tutto bimbo”, il programma del “Natale a Casa Thevenin” per il fine settimana di sabato 25 e domenica 26 novembre. Nelle sale di piazza San Domenico, adiacenti Palazzo Fossombroni, sabato 25, con doppio appuntamento, rispettivamente alle 16:30 e alle 18:00, gli attori della compagnia teatrale Il Polvarone intratterrano i più piccoli con il racconto di storie del tempo passato, filastrocche, giochi e antichi mestieri, e non faranno mancare una gustosa merenda, anche questa secondo la vecchia tradizione della nonna. Domenica 26, in compagnia della Banda dei Piccoli Chef, a partire dalle 17:00 le bambine e i bambini potranno divertirsi ad imparare i primi segreti della cucina, per scoprirsi magari futuri chef stellati. O, perchè no, imparare i primi rudimenti del mestiere di barbiere al Barber College, organizzato da Stefania Severi e Alessio Ginestrini. E per l’intero weekend non mancherà Babbo Natale, pronto a salutare i bambini e offrire gustosi dolcetti.