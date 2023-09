Rubano bici speciale a una disabile a Viareggio: 200€ ricompensa

Ignobile furto alla Lecciona, in Darsena. I ladri hanno portato via ad un padre e ad una madre la possibilità di accompagnare la propria figlia alla scoperta del mondo. Uno dei due mezzi – due mountain bike (una Eko rossa e una Live grigia) – è infatti attrezzato per agganciare uno speciale passeggino. La bambina ha una disabilità motoria: per questo i suoi genitori hanno trovato, una soluzione per superare ostacoli e barriere fisiche. E con questo spirito la scorsa settimana erano arrivati dalla Germania per trascorrere qualche giorno di vacanza Viareggio. Hanno soggiornato al camping Paradiso, e attraversato insieme la Macchia Lucchese per arrivare fino alle dune della Lecciona. E lì, in quella spiaggia sconfinata e protetta dal Parco, si sono goduti il sole, il mare. A fine giornata la brutta scoperta. Le loro biciclette non erano più parcheggiate dove le avevano assicurate con la catena e il lucchetto. Hanno provato a guardarsi intorno, a cercarle lì attorno. Il camping Paradiso ha diramato un volantino, con le foto delle due mountain-bike, e l’appello per ritrovarle. "Le biciclette – si legge – ci aiutano in tutto ciò che possiamo fare con nostra figlia fuori casa. Lei dipende al 100% da noi e dall’attrezzatura che abbiamo". I genitori offrono una ricompensa, 200 euro, per chiunque fornirà un aiuto (è possibile contattare il campeggio al seguente numero: 0584-392005).