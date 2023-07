Romizi avanza, Tesei rimonta

Due sono gli elementi dell’ultimo sondaggio del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori umbri: il primo che Andrea Romizi, sindaco di Perugia da 9 anni, continua a guardagnare consensi; il secondo è che per la prima volta dal 2019, la governatrice umbra, Donatella Tesei, riconquista punti dopo un’emorragi di tre anni. Romizi, che è stato eletto sindaco per la seconda volta nel 2019 e che vinse al primo turno sfiorando il 60 per cento dei consensi (59,8%), è adesso al 54,5% dopo che nel 2022 era sceso al 51,5 e nel 2021 addirittura al 48%. Dunque dopo la frenata del Covid, comune a molti sindaci, è ricominciato il crescendo del primo cittadino di Forza Italia che fra un anno lascerà Palazzo dei Priori e che cercherà un posto in Regione. "Se sono sorpreso? No – dice – perché sto in mezzo alla gente e questo è il risultato". Tesei invece, per la prima volta dalla sua elezione (ottobre 2019), la governatrice Donatella Tesei inverte la rotta nei sondaggi: lo scorso anno, secondo il governance poll del Sole24Ore, aveva infatti raggiunto il minimo con il 44,5% dei consensi, mentre adesso è risale al 55 per cento. La presidente vinse le elezioni con il 57,5% delle preferenze e nel 2020 scese nei sondaggi solo di mezzo punto. Poi il crollo del 2021-2022 e ora la risalita.