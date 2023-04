Riva Luigi ‘66 ‘70 al teatro di Anghiari

Arezzo, 26 aprile 2023 – Teatro di Anghiari in collaborazione con Anghiari Dance Hub Presenta il Secondo appuntamento della stagione 2023

Domenica 30 aprile alle ore 21.00 in collaborazione con Premio sportivo nazionale La Clessidra va in scena RIVA LUIGI '69 '70 di Cada Die Teatro

di e con Alessandro Lay.

"Nel 1970, quando il Cagliari divenne campione d’Italia, io avevo 8 anni. Non ricordo molto dello ‘scudetto’, ma ricordo come era la città, come ci vestivamo, come ci appendevamo ai tram per non pagare, l’album della Panini e le partite ‘a figurine’ sui gradini della scuola elementare. Ricordo il medagliere, con i profili dei giocatori del Cagliari sulle monete di finto, fintissimo oro da collezionare. E ricordo vagamente un ragazzo schivo, a volte sorridente, che guardava sempre da un’altra parte quando lo intervistavano. Un ragazzo che puntava i pugni in terra e si faceva tutto il campo correndo ogni volta che segnava un gol…" (Alessandro Lay)

Lo scudetto del Cagliari 1970, non è solo una vittoria sportiva: è anche la storia del “gran rifiuto” di Gigi Riva a lasciare l’Isola. La Juventus lo aveva già acquistato e lui rinunciò ai soldi pur di restare la bandiera di tutta la Sardegna. RIVA LUIGI '69 '70 è una storia piena di umorismo, di emozioni e di poesia sportiva. Uno spettacolo che “segna”…

Al termine dello spettacolo sarà nostro gradito ospite Lucio Bernardini, storico capitano del Cagliari Calcio.

Spettacolo in abbonamento

Intero 15 €

Ridotto 10€ (soci Teatro/under 18/over 65)

Biglietti acquistabili su: https://www.teatrodianghiari.it/spettacoli/rivaluigi

Prossimo appuntamento

05 maggio 2023 ore 21.00

TRITTICO ADRIANO BOLOGNINO