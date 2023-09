Ritorna CortonArt, l’appuntamento che animerà i Giardini del Parterre

Arezzo, 5 settembre 2023 – Ritorna CortonArt, l’appuntamento che animerà i Giardini del Parterre con artisti di strada e spettacoli di giocoleria, cabaret e magia, per vivere un’esperienza divertente e gustosa, dedicata a grandi e piccini. Il festival propone una serie di serate che si terranno nell’arena del Parterre, fra questi: giovedì 6 settembre «Northern Soul Vinyl Session»; venerdì 7 «Argonauti Live»; Sabato 8 «Sound of Tuchulcha» e domenica 9 settembre «Buskers Show», con gli artisti di strada.

Cortonart ospita un’area «food & drink», a cura di «bOOm Eventi»: un’avventura culinaria con cui scoprire i sapori autentici italiani. Saranno presenti 12 «food truck» provenienti da diverse regioni con i loro piatti unici e prelibatezze tradizionali.

Non solo spettacoli e «food truck» a Cortona è in arrivo anche un’area destinata all’«urban market». Nel cuore di questa manifestazione, saranno presenti espositori con opere create da artigiani e inventori fra cui: sculture innovative, gioielli fatti a mano, oggetti d’arredo creativi.

«Come ogni anno, siamo molto sensibili alla condivisione di attività e spazi per grandi e piccini - dichiara Andrea Caneschi, co-organizzatore dell’evento - Per il terzo anno consecutivo CortonArt proporrà momenti di intrattenimento alternati a veri e propri viaggi culinari immersi nel gusto dei prodotti tipici proposti dai ‘Food Truck’ che spazieranno da nord a sud con prelibatezze eccellenti. Il tutto colorato dagli artisti di strada che sono il top a livello internazionale».

«Il cartellone degli eventi estivi prosegue e si rafforza con questa nuova edizione di CortonArt - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - è un evento adatto alle famiglie, ai visitatori e a tutti i nostri concittadini che permetterà di degustare specialità gastronomiche nei giardini comunali e al tempo stesso offrirà delle serate di spettacoli davvero coinvolgenti»

Il festival inaugura giovedì 7 settembre alle ore 18 e aprirà ogni giorno seguente dalle ore 11.00 a mezzanotte, ogni giorno, saranno previsti spettacoli, laboratori ed intrattenimento. CortonArt Festival è presentato da bOOm Eventi, con la collaborazione di Andrea Caneschi e Federico Grazzini, il patrocinio del Comune di Cortona. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

A CortonArt si potranno gustare arrosticini abruzzesi e fritti ascolani, arancini & cannoli siciliani, Porcobrado panino gourmet toscano; patate olandesi e burger di black angus; burger di scottona & sapori marchigiani; pesce fritto dell’Adriatico; panini gourmet e cucina tipica umbra; cucina tipica e piadina romagnola; cucina gluten free; asado e cucina tipica argentina; Mirko Tartufi primi piatti tartufati.