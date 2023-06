Rinascimento allo specchio, ultimo incontro del mini ciclo

Arezzo, 14 giugno 2023 – Si avvia alla conclusione “Rinascimento allo Specchio”, la rassegna in cui arte, letteratura, fiction si fondono per esaltare uno dei periodi storici più ricchi e stimolanti della nostra esistenza. L’iniziativa, voluta dalla Fondazione Piero della Francesca e dai comuni di Arezzo, Monterchi e Sansepolcro, è stata contrassegnata sin qui da due incontri, entrambi densi di contenuti e che hanno riscontrato grande interesse da parte degli spettatori. Nel primo il noto scrittore Matteo Strukul, autore di punta del romanzo storico e già vincitore del Premio Bancarella per la sua apprezzatissima tetralogia sulla Famiglia Medici, è stato ospite della Casa di Piero a Sansepolcro, mentre il secondo ha avuto per protagonista la scrittrice Chiara Montani nella sede aretina della Fraternita dei Laici, dove ha illustrato i suoi romanzi che hanno per protagonista Piero della Francesca. Per chiudere questo festival nelle terre contrassegnate dalla vita e dall’opera di Piero, l’appuntamento è ora a Monterchi. Sabato 17 giugno a partire dalle 17.30, i giardini dei Musei Civici Madonna del Parto del centro della Valcerfone accoglieranno Luisa Cotta Ramosino, produttore creativo delle seguitissime serie televisive “I Medici” e “Leonardo”. In caso di maltempo l’incontro si terrà presso il teatro comunale di Monterchi. In attesa dell’evento conclusivo, positivo il bilancio stilato dagli organizzatori per un festival in cui il Rinascimento è stato posto sotto la lente di ingrandimento di forme artistiche innovative e al tempo stesso suggestive. Tanto che si pensa già all’edizione del prossimo anno di una rassegna che ha incontrato il gusto del pubblico.