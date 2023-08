Riaprono i quartieri: da stasera alle propiziatorie spazio a cene, musica e spettacoli

Arezzo, 23 agosto 2023 – Puntano sulla musica i vincitori di giugno, Colcitrone scommette sulla tavola con cucine diventate veri ristoranti per attrarre anche i palati più esigenti. La Chimera con feste collaudate è punto di riferimento dei giovanissimi della città e Santo Spirito strizza l’occhio alle famiglie con bambini. Riaprono i quartieri e da oggi alle propiziatorie, ogni sera arrivano tavolate, concerti e feste a tema.

A Porta del Foro stasera per i 100 anni dell’Arezzo calcio la cena evento già sold out. Ma in vicolo della Palestra, gli appuntamenti più affollati sono quelli che radunano i ragazzini. Domani c’è Do it all’italiana e musica dagli anni ’90 ad oggi, venerdì Foroloco, l’evento più atteso è quello di sabato col decimo anniversario della Cena al contrario che parte dal caffè con l’amaro e arriva all’antipasto collezionando numeri impressionanti di commensali. La domenica è dei Chimerotti, lunedì Giostra a Km zero con Campagna Amica, il Flower party il 29, il Saracino coi carrelli il 30, poi doppietta di feste: giovedì 31 Jump on street e il 1 settembre l’Hawaiian party prima della propiziatoria in via San Lorentino. Il pre Giostra a Santo Spirito è sempre più a misura di famiglia. Stasera la Cerimonia di offerta del cero a Sant'Antonio Abate: i figuranti del Quartiere sfileranno insieme ai bambini, fino alla Chiesa di Sant'Antonio a Saione. Sempre per i quartieristi di domani, lunedì al Porcinai in programma la Baby Dance per scatenarsi al ritmo dei balli più amati dai piccoli, con l'animazione del Gruppo Giovanile. Martedì dopo la corsa del Bamba c’è il tennis per bambini che potranno provare a prendere la racchetta in mano e giocare nei campini allestiti ai giardini. Il 2 settembre oltre alla propiziatoria ci sarà la propiziatoria dei Piccoli: i bambini potranno partecipare alla cena con giochi e attività dedicate in un tavolo a loro riservato. Per i più grandi domani alle 21,30 Cavallino amaranto 100 anni di Arezzo Calcio, venerdì 25 Full Moon party, sabato Qpss Tehc festival, domenica pranzo delle estrazioni e la sera Old wild Qpss. Mercoledì 30 torna il quiz Dr Why, giovedì 31 cena a sorteggio con spettacolo su prenotazione, venerdì 1 prova generale e Half Hour party. Punta tutto sulla cucina Colcitrone dove domani ci sarà l’inaugurazione del nuovo ristorante che si affaccia sullo slargo, venerdì 25 summer dinner e candy party, mercoledì 30 la 69esima cena del maccherone, un piatto cucinato a mano dalle donne del quartiere che rompono mille uova e preparano più di cento chili di sugo mettendo a tavola circa 800 persone. Poi grandi classici come sabato il Ceres Netflix party, domenica alle 21 Chiacchiere da maestri d’arme, lunedì gonfiabili per bambini, martedì la Corrida rosso verde, giovedì 31Colpa d’Alfredo la tribute band di Vasco Rossi, venerdì 1 dopo la prova generale il classico Leccio party che compie 20 anni, e il 2 la propiziatoria allo slargo. Musica e cover band nel pre Giostra bianco verde. In piazza San Giusto stasera la musica della cover Band 23, domani Divus Indie fest, venerdì Euphoria cena spettacolo su prenotazione, sabato Disco San Giusto, domenica proiezione della Giostra del 6 settembre 2015 con gli ex Cherici e Vedovini. Lunedì Canta Giostra, martedì Xverso, tribut band di Tiziano Ferro, mercoledì 30 danze caraibiche, il 31 Le Rouge serata funk disco, venerdì 1 musica con Trap is not dead, poi la propiziatoria con Francesco Irrera e Bizio.