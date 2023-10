"Regione isolata, bisogna sfruttare il Pnrr"

"In Toscana ci saranno 7 miliardi tra Pnrr e fondi strutturali: bisogna essere attenti a investirli nelle priorità" ha detto Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana e coordinatore regionale di Forza Italia, al convegno "Infrastrutture e trasporti: quale futuro in Toscana?". Stella ha passato in esame le infrastrutture: "Sulla Firenze-Pisa-Livorno faremo una battaglia contro il pedaggio; la Tirrenica oggi è una delle cause dell’isolamento della Toscana del Sud e va ammodernata; vogliamo il treno diretto per Pisa sviluppando anche Firenze, cambiando la direzione della pista aeroportuale". La Toscana "è una regione sempre più isolata e questo ritardo infrastrutturale ci costa almeno 50 miliardi all’anno. Le tre parti della Toscana non possono più essere separate e scollegate, devono essere collegate con programmazione e interventi concertati e strutturali" ha dichiarato Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici.

Attenzione alla costa e alle infrastrutture portuali: "Il nostro sistema produttivo ha bisogno di un sistema infrastrutturale e di trasporti interconnesso e funzionante - ha aggiunto la deputata Chiara Tenerini, componente XI Commissione Lavoro -. Il porto di Livorno è un punto centrale per le autostrade del mare: occorre fare di più sulla interconnessione tra porto e aree interne, sia su gomma che su ferro".

"Dal Ministero c’è attenzione ai bisogni della Toscana - ha evidenziato Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti - Forza Italia si incontra e ascolta". Sulle prospettive ha sottolineato che “Rfi ha messo 13,1 miliardi sul tavolo per gli investimenti ferroviari in Toscana”. Sugli aeroporti di Pisa e Firenze: “Hanno connotazioni diverse e devono essere supportati entrambi secondo le rispettive caratteristiche".