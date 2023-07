“Raffaella! Omaggio alla Carrà” in Fortezza

Arezzo, 25 luglio 2023 – Tutti pronti a cantare a squarciagola A far l’amore comincia tu, Ballo ballo, Tanti Auguri, Pedro, Tuca Tuca, Fiesta, Rumore, Caliente Caliente e chi più ne ha più ne metta. Artista e donna indimenticabile, alle note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà sarà dedicato il musical in programma domani sera alle 21 per l’Estate in Fortezza. Un progetto completamente inedito e un omaggio doveroso, nello spettacolo musicale che porta sul palco un tributo a colei che è stata un’icona per molte generazioni e che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. Appuntamento domani alle 21 alla Fortezza Medicea con “Raffaella! Omaggio alla Carrà”, lo spettacolo con la direzione artistica di Claudia Campolongo per la regia di Gabriele Colferai con le coreografie di Angelo di Figlia portate in scena dalla bravissima Beatrice Baldaccini. Lo spettacolo prevede una band di 5 elementi interamente dal vivo e 6 performer, che attraverso recitazione e canto tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana. Tutto questo ruoterà intorno alla “nostra“ Raffaella, interpretata da una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano: Beatrice Baldaccini appunto, fresca dei successo teatrali di Pretty Woman-il musical e, prima ancora, Balliamo sul mondo. Ricordando la regina della tv più amata di sempre, lo spettacolo musicale sta girando l’Italia e farà tappa stasera ad Arezzo. Un omaggio, fatto senza imitazioni, con tutta la spontaneità di chi ama da sempre le canzoni interpretate da Raffaella. Certo, non sarà facile contenere la voglia di ballare del pubblico. In scena diciotto brani di Raffalella ballati e cantati da Beatrice Baldaccini. Tra le canzoni della Carrà anche le parole, ci sarà una storia di un ragazzo, a fare da fil rouge. Angelino partecipa al concorso che vede in tv per vincere un pomeriggio a casa con Raffaella Carrà. Nelle parti recitate parla con sua madre e di quanto lui ami Raffaella, di ciò che ha fatto nella sua carriera. La sua vita viene quindi raccontata attraverso gli occhi di un fan.