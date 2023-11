Qui Massa "Rimborsi, una cosa dovuta. Questa zona soffre costantemente"

Il maltempo ha flagellato la provincia. Stabilimenti balneari devastati, frane in montagna, cittadini evacuati e strade chiuse. A una settimana dal passaggio di Ciaran, la super tempesta arrivata dall’Atlante, il territorio è ancora a leccarsi le ferite, in attesa di un aiuto concreto da parte del Governo. I sindaci della provincia hanno sollecitato la Regione a battere un colpo in questi giorni e ieri è arrivata la richiesta al capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio di inserire anche Massa Carrara nello stato di emergenza nazionale. "L’evolversi del fenomeno e il successivo inquadramento delle segnalazioni e delle valutazioni provenienti dalle amministrazioni locali interessate - ha scritto in una lettera Giani - ha messo in evidenza come gli eventi abbiano causato criticità e danneggiamenti anche a Massa Carrara, per la quale si richiede l’estensione dello stato di emergenza già dichiarato con la delibera del 3 novembre".

Non si sono fatte attendere le reazioni politiche alla scelta del governatore. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, parla di "cosa dovuta. Mi ero permesso in questi giorni di sollecitare il governatore a fare questa richiesta. Bene, ora attendiamo che ci sia una continuità a queste promesse. Il territorio ha bisogno di una progettualità che non si fermi soltanto a finanziare l’emergenza, ma anche di difesa del territorio". Soddisfatta anche la presidentessa del Consorzio Balneari di Massa: "Siamo felici di questa scelta, ma non possiamo fermarci a questo. Abbiamo stimato in 2,5 milioni di euro i danni che i nostri stabilimenti balneari hanno subito dal maltempo. L’acqua marina è entrata nelle cucine dei lidi, alcuni colleghi hanno perso tutte le cabine. La spiaggia è devastata dai tronchi d’albero. Come possiamo pensare però di investire con una spada di Damocle sulla testa? La Bolkestein ci preoccupa molto, la stagione balneare futura è già un’incognita".

Una provincia che vede una stima approssimativa di circa 30 milioni di euro di danni, dai monti al mare. Basti pensare che sono stati calcolati complessivamente 476 interventi sulle frane. Il presidente Gianni Lorenzetti invita all’azione: "Ci siamo attivati tempestivamente nel richiedere al governatore un aiuto concreto. Adesso vediamo cosa arriverà da Roma. Gli interventi da fare sono molti, non possiamo restare da soli in questa battaglia".

Alfredo Marchetti