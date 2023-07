Quell’orribile mutilazione che sconvolse la vita di Rolando

Marco

Vichi

 was working… and…” L’uomo avvolse di nuovo il mozzicone annerito nella carta e se lo rimise in tasca. Poi a gesti e con parole inglesi raccontò com’era andata: stava lavorando alla macchina per sbramare il riso, un attrezzo che gira con forza azionato da un pedale… A un tratto il pareo gli era rimasto impigliato nel meccanismo e si era tirato dentro il suo pene, strappandoglielo. “Mi dispiace… I’m very sorry for you… But I can not do anything…” “Anything? You sure?” Era molto deluso. “Anything… Sorry…” disse Rolando. L’uomo rimase ancora qualche secondo a guardare quel medico in cui aveva riposto tanta speranza, poi accennò un saluto e si allontanò con il suo pene secco in tasca. Rolando aspettò che fosse uscito, poi si concesse un lieve sorriso un po’ amaro. Quando la suora gli chiese cosa voleva quell’uomo, lui scosse il capo. “Nulla d’importante” disse, per non rivelare quel segreto. Non avrebbe mai scordato quell’uomo e la sua assurda richiesta, e nemmeno la sua delusione. Eh no, non si trattava solo di fare il medico, era molto di più. La terza avventura, questa volta per nulla divertente, la visse qualche giorno dopo. Stava andando ai villaggi del Bengala a cercare bimbi da curare. Era salito su un autobus stracolmo di gente, di pacchi e di galline. Autobus era una parola grossa… Era uno scarcassone sgangherato che a ogni buca faceva un rumore di lamiere e sembrava dovesse aprirsi come una noce. L’autista doveva essere ubriaco. Già uscire dalla città era stato un incubo, nessuno si fermava, il traffico era un continuo incastro di automezzi che si evitavano all’ultimo momento. Rolando aveva dovuto chiudere gli occhi, pensando che se quello era il modo di guidare bengalese, magari erano abituati e lui poteva anche sopravvivere. Quando avevano imboccato il sentiero per i villaggi, l’autista aveva accelerato. La gente protestava, dunque non era una consuetudine, e Rolando cominciò a preoccuparsi. Lo scarcassone filava sempre più veloce, sobbalzava, lanciava grida di ferraglia, e chi si trovava sulla sua strada doveva buttarsi di lato per non essere investito. Era una scena da non credere. Oltre che ubriaco, l’autista doveva essere impazzito. Tutti gridavano e si reggevano ai sedili, ma nessuno si azzardava a alzarsi per non rischiare di cadere per terra. A un certo punto lungo il sentiero apparve in lontananza un risciò a pedali, con sopra un passeggero… Lo scarcassone non rallentò nemmeno per sogno e ci passò sopra come se la strada fosse sgombra, mentre le donne urlavano a perdifiato. I viaggiatori si voltarono a guardare quei due poveretti a brandelli e il risciò contorto, continuando a gridare e a inveire contro l’autista, che continuò a correre più di prima. Quando finalmente l’autobus si fermò ai villaggi, la gente si alzò per fare i conti con l’autista, ma lui si lanciò giù dal finestrino di guida e corse via scomparendo in mezzo alla boscaglia, sapendo che se lo avessero preso lo avrebbero linciato. Rolando scese dal bus con le gambe che gli tremavano, cercando di dare un senso a quello che aveva vissuto in quella specie di inferno su quattro ruote. Un pomeriggio, mentre stava visitando una bambina con il mal di gola, sentì venire dalla strada un rumore cadenzato, come un legno che batteva contro una lamiera. Andò ad affacciarsi, e vide un uomo che avanzava con lentezza tenuto per le braccia da due poliziotti. La sua faccia era tumefatta. Attaccata al collo aveva una lunga lamiera ondulata fino ai piedi, e camminando non poteva fare a meno di batterci contro le ginocchia. Sopra la lamiera era stato scritto qualcosa con la vernice rossa. Rolando chiamò la suora francese e le chiese cosa c’era scritto, e lei strizzò le labbra con tristezza. “C’è scritto… Sono un ladro” disse, allargando le braccia. Rolando guardò passare quell’uomo picchiato e umiliato… Era quella la giustizia? In un Paese che affogava nella miseria, se un poveraccio rubava non andava solo in galera (e chissà com’erano, le galere), ma veniva esposto al pubblico ludibrio, come chi andava alla gogna nei secoli passati… Che orrore, pensò. Magari un trattamento del genere sarebbe stato adeguato per qualche politico italiano ladro, non per un disgraziato bengalese. Tornò a visitare la bambina con una grande tristezza, e si consolò con quei due occhioni neri che lo guardavano con fiducia. Nei giorni successivi visse altre avventure che in Europa erano inimmaginabili. Era davvero un paese tremendo, assurdo, incomprensibile. Ma quando qualche settimana dopo arrivò il giorno di rientrare in Italia, decise di rimanere per sempre a lavorare in Bangladesh… Chissà, forse era colpa di Asclepio? O era per via dello sguardo di quei bambini?

2-fine