Quelle ottomila lire rubate al babbo. Per realizzare il sogno della vita

Vichi

Era il ’67? O forse già il ’68? Un pomeriggio io e mio fratello (undici anni io, tredici lui) decidemmo di mettere in pratica un piano che avevamo in mente da molto tempo. Quando dopo pranzo mio padre uscì di casa per andare in ufficio, aprimmo di nascosto il cassetto di un mobile dove sapevamo di trovare sempre dei soldi e prelevammo (possiamo definirlo esproprio?) ottomila lire. A quei tempi era una bella cifra, per un bambino. Con cinquecento lire potevamo fare un sacco di cose, andare a cinema, comprare dei gelati e tornare a casa con qualche spicciolo. Infatti di solito rubavamo cinquecento lire ciascuno. Ma quella volta era proprio di ottomila lire che avevamo bisogno. Uscimmo di casa salutando la mamma quando eravamo già sulla porta, come sempre. Eravamo emozionati, camminavamo in fretta. Avevamo da percorrere circa un chilometro, destinazione: il grande negozio di giocattoli all’angolo tra viale dei Mille e via ni. Dovevamo comprare due confezioni della Policar, la pista elettrica con le macchinine. Ho detto bene: dovevamo. Non potevamo più aspettare… e così comprammo il nostro desiderio, con la serietà di due uomini d’affari. Aggiungemmo anche qualche macchinina in più, e accessori vari. Tornammo a casa reggendo a fatica una scatolona per uno. Ce l’avevamo fatta, avevamo comprato la pista. Arrivammo a casa e ci chiudemmo in camera nostra, che era la più grande della casa. Mia madre lasciava fare, non si occupava di queste stupidaggini. A sistemare ogni cosa sarebbe stata la Provvidenza. Con grande emozione montammo la pista, seguendo le istruzioni e provando emozioni difficili da raccontare. Dopo quasi un’ora l’opera fu completata. Non era il classico otto simmetrico, un anello era più grande dell’altro, e il rettilineo era davvero lungo. Nelle curve avevamo montato il guardrail. Eravamo molto soddisfatti. Finalmente attaccammo i pulsanti, e ci mettemmo a giocare senza pensare a nulla, completamente assorbiti dalla gara.

Passammo così l’intero pomeriggio, ipnotizzati dalle due macchinine che guizzavano sulla pista… Era bellissimo vedere come le macchinine scattavano obbedendo al nostro pollice che dosava la potenza, e minuto dopo minuto ci accorgevamo di acquisire sempre maggiore controllo, e riuscivamo a fare molti giri senza uscire di pista, anche con l’aiuto del guardrail… Il tempo scorreva senza di noi, andava avanti per conto suo. Ma quando sentimmo il portone di casa che si richiudeva e la voce del babbo nell’ingresso, nelle nostre vene il sangue si fermò. La pista era stata comprata senza la sua autorizzazione, lo sapevamo bene, ma solo in quel momento ce ne rendemmo conto. Già quella era una cosa molto grave… ma c’era un’aggravante, la pista era stata comprata con denaro rubato. Mio fratello svanì nel nulla, io corsi a chiudermi nel mio piccolo bagno, che era all’interno della camera da letto. Trattenevo il respiro, con l’orecchio appoggiato alla porta. Avrei tanto voluto scomparire dentro la tazza del WC. Sentii i passi di mio padre nel corridoio, il suo saluto alla mamma, la porta della camera che si apriva, un lungo e penoso secondo di silenzio... poi mi arrivò alle orecchie una specie di rantolo soffocato. Un rantolo di rabbia e di stupore. Mio padre era esterrefatto, incredulo. Nulla in casa nostra poteva accadere senza il suo consenso.

"E questa che cazzo è?" disse con voce cavernosa. Chiamò la mamma e chiese spiegazioni a voce alta, per far sentire il suo ruggito in tutta la casa. La mamma borbottò qualcosa e si allontanò senza altri commenti, e un attimo dopo sentii mio padre che smontava la pista a pedate. Cacciò un urlo per chiamare me e mio fratello. Non potevamo fare altro che obbedire. Appena fummo a tiro ci mollò un ceffone per uno, non troppo forte ma dal sapore assai amaro, poi ci ordinò di rimettere la pista nelle scatole. Ci inginocchiamo sul pavimento per eseguire il suo comando. Ci tremavano le mani e i pezzi della pista sembravano non voler entrare nelle scatole. Ci volle un po’ di tempo, anche se l’operazione fu più breve del montaggio.

Distruggere è sempre più facile che costruire. Eravamo angosciati, l’emozione e la gioia del pomeriggio era stata spazzata via in un secondo. Ancora non eravamo stati travolti dall’esercito degli ormoni, e salutare le macchinine fu una cosa molto molto dolorosa. La Policar finì chiusa a chiave nello studio del babbo, alimentando il nostro desiderio come accadeva ai poeti che guardavano la finestra dell’irraggiungibile amata. La sera a letto, al buio, parlavamo della pista, e ci addormentavamo pensando alle macchinine che giravano facendo un rumore di frittura. La Policar ci venne resa molto tempo dopo, in un pomeriggio di domenica in cui mio padre era di ottimo umore. A ripensarci adesso, era bello sentire il peso della sua autorità. Era bello sentirsi figlio. Quell’episodio della pista perduta e ritrovata rimase a lungo tra gli aneddoti di famiglia… quelle storielle che durante la cena si raccontano sorridendo.