"Quella donna è stata uccisa". Il caso si riapre

MARSCIANO (Perugia)

Un colpo alla nuca. Una caduta accidentale, forse un incidente domestico. Anche se non tutto sembrava quadrare nella ricostruzione della morte di Maria Bella, 70 anni, di San Biagio della Valle, frazione di Marsciano. Perché la Procura della Repubblica di Spoleto (nella foto il pm Vincenzo Ferrigno) indagava per omicidio colposo, ipotesi che si è poi aggravata fino a diventare omicidio volontario: gli inquirenti,infatti, sono convinti che la donna sia stata uccisa. Una convinzione maturata dagli accertamenti tecnici: essi avrebbero escluso che la settantenne sia morta battendo la testa contro la pietra del camino su cui sono state trovate tracce del suo sangue, non accidentale la caduta. A trovare il corpo di Maria Bella, la sera del 21 marzo, era stato il suo compagno. Non era in casa quella sera, aveva raccontato ai carabinieri. Rientrando, l’aveva trovata sul pavimento del salotto, morta.

Un racconto che i carabinieri di Marsciano avevano vagliato, trovando riscontri oggettivi: all’orario della morte, l’uomo era altrove come confermato da scontrini e accertamenti tecnici, oltre alle testimonianze degli amici con cui aveva trascorso la serata. Uscito dai sospettati il compagno, il mistero è rimasto. Il fascicolo della Procura di Spoleto al momento è contro ignoti. Il punto che appare certo è che chi eventualmente ha ucciso Maria Bella sarebbe qualcuno che la vittima conosceva. Le indagini, infatti, hanno escluso l’intrusione forzata di qualcuno in casa. Forse la settantenne ha aperto al suo assassino, ancora senza nome. Da chiarire anche il movente del presunto delitto. Un tentativo di furto o di rapina? Una possibilità a cui gli investigatori darebbero poco credito viste le condizioni economiche della famiglia.

Luca Fiorucci