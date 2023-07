Quel pitbull era una furia in libertà "Ha sbranato la mia cagnolina Zoe"

"Sono ancora sconvolta. Ho perso Zoe, la mia cagnolina maltese di 2 anni e mezzo, azzannata a morte da un pitbull che si è avventato su di lei lunedì per strada, in via Accademia Labronica, mentre mia madre la portava al guinzaglio". Questo è il racconto di Chiara (ha chiesto fosse messo solo il nome) la padrona della piccola maltese straziata a Livorno da un pitbull "che era stato visto vagare da solo nel quartiere Fabbricotti da almeno tre giorni. – conferma Chiara – Perché nessuno lo ha segnalato alla polizia municipale?". Prosegue: "Come ogni giorno, anche lunedì mamma era con Zoe in via Accademia Labronica, dove hanno incrociato il pitbull. Un ragazzo in motorino lo seguiva perché lo aveva visto che girava da solo in zona Fabbricotti. Quando il pitbull ha aggredito la canina, quel ragazzo gli si è scagliato contro con lo scooter. Poi lo colpito col casco sulla testa per fargli mollare la canina senza riuscirci. Allora un muratore è corso con un bastone e ha colpito il pitbull alla testa, e solo allora ha aperto la bocca. Zoe era morta". Mentre accadeva tutto questo "ero al telefono con mamma, scioccata. Ero a lavoro. Ho mollato tutto e sono corsa lì, dove ho visto il pitbull al guinzaglio. Glielo aveva messo un uomo accorso in aiuto del muratore e del ragazzo che stavano bloccando il cane per la testa. Dopo un quarto d’ora è giunto il padrone. Si è avvicinato a me e mi ha detto che, se volevo, mi comprava altri dieci cani come la mia Zoe". Infine è arrivata la polizia municipale. Il padrone del cane rischia ora solo una multa tra 25 a 258 euro. Perché non gli è stato tolto il pitbull?

Monica Dolciotti