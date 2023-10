Quattro stelle per Miss Italia. Debora, Arianna, Giada e Greta cercano un sogno

Scelte tutte e 40 le ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Italia dal 7 all’11 novembre a Salsomaggiore. Ci sono due toscane e altrettante bellezze umbre. La versiliese Giada Pieraccini, 18 anni di Seravezza, e Greta Narcisi, 18 anni di Bastia Umbra, erano qualificate d’ufficio come tutte le vincitrici dei titoli regionali. A loro si sono aggiunte per la Toscana Debora Sarti, 26 anni di Casalguidi e Arianna Pizzoni, 18 anni tra poche settimane, di Foligno. Per Debora Sarti e anche per il nostro giornale una bella soddisfazione. La ragazza della provincia di Pistoia lo scorso 30 agosto, nel corso della finale toscana di Castelfiorentino, era stata eletta Miss LaNazione.it, essendo stata la più votata dai lettori dell’edizione on line del nostro giornale. E’ la prima volta in assoluto che Miss LaNazione.it arriva alla finale nazionale. Debora infatti è raggiante. "Un risultato straordinario – ha detto – e inaspettato. Ho puntato sulla semplicità e di fronte alla giuria tecnica si poteva proporre una prova di abilità o raccontarsi. Io ho spiegato la mia storia di bambina bullizzata alle elementari. Speriamo che parlare di quanto è accaduto serva affinché episodi del genere non si ripetano".

Debora Sarti aveva dalla sua tutto il tifo di Casalguidi, frazione alle porte di Pistoia ma anche di tutto il capoluogo perché lavora come commessa in un negozio di abbigliamento del centro di Pistoia. Sogna di fare l’attrice. La prima ad abbracciarla è stata la Miss Toscana, Giada Pieraccini che come le vincitrici regionali ha affrontato queste prefinali con serenità avendo già avuto il pass per Salsomaggiore. Arianna Pizzoni, finalista per l’Umbria, è un’appassionata dei social, adora le canzoni di Ultimo e vuole diventare una biologa. Ha raggiunto in finale la sua corregionale Greta Narcisi che ama sfilare in passerella e ammira Brunello Cucinelli.

Sia la Toscana che l’Umbria a Salsomaggiore avranno altre due Miss che non saranno in gara ma ospiti. Patrizia Mirigliani, patron della Miren, ha voluto premiarle con la fascia di Miss Coraggio. Si tratta di Ilenia Garofalo, 24 anni di Grosseto, che ha sfilato in passerella dopo essere stata in coma a causa di un investimento stradale, e di Jennifer Cavalletti, 19 anni di Spoleto, che ha vinto l’autismo, ora si è diplomata e iscritta all’Accademia della moda di Viterbo.