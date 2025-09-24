Arezzo, 24 settembre 2025 – Quattro nuove serate con i sapori della tradizione alla Sagra della Nana. Il secondo e ultimo fine settimana della tradizionale festa di fine estate di Montagnano è in programma da giovedì 25 a domenica 28 settembre quando tornerà a rinnovarsi un apprezzare e consolidare il format tra gastronomia, folclore, sport, aggregazione e divertimento nel cuore della Valdichiana. L'evento, giunto alla cinquantatreesima edizione, si ripete ininterrottamente dal 1972 in virtù dell'entusiasmo e della passione dei volontari del Comitato Festeggiamenti Paesani di Montagnano che, anno dopo anno, organizzano e arricchiscono la sagra nel rispetto delle usanze della cultura contadina.

L’obiettivo principale della festa è la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali che vengono orgogliosamente tramandate tra generazioni. Gli stand, in quest'ottica, verranno aperti ogni sera alle 19.00 per servire specialità quali le tagliatelle al sugo di nana e la nana in porchetta che, da sempre, sono tra i piatti più amati e ricercati da commensali provenienti dalla provincia di Arezzo e dalle province limitrofe. La cucina verrà abbinata all'intrattenimento e al ballo che saranno garantiti dalla presenza di alcune delle principali orchestre-spettacolo italiane con cui vivere un viaggio tra le canzoni del '900 in un'atmosfera di festa e di condivisione: il programma della settimana prevederà venerdì 26 settembre l'orchestra Renzo Biondi, sabato 27 settembre l'orchestra Matteo Tarantino e domenica 28 settembre l'orchestra Federico Verreschi. Giovedì 25 settembre, alle 21.00, è inoltre prevista una serata a cura della Manuel Dance Academy per scoprire tanti stili di ballo per singoli e per coppie quali disco dance, liscio, latino-americano, salsa, bachata, kizomba e tanto altro.