Qualsiasi cosa accada, il libro su Bernini in Confindustria

Arezzo, 5 marzo 2024 – Il Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud, nell’ambito del ciclo di eventi a carattere culturale e di vita associativa promossi tramite la propria attività, ha organizzato per giovedì 7 marzo alle ore 18 presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud (Via Roma 2), la presentazione del libro "QUALSIASI COSA ACCADA” di Filippo Boni. Il volume, edito da Aska Edizioni, ripercorre l’incredibile storia familiare e personale del fondatore di Zucchetti Centro Sistemi, attuale Presidente di Confindustria Toscana Sud. Una domenica pomeriggio di giugno Fabrizio Bernini, imprenditore visionario e pioniere italiano dell’innovazione, giunto all’apice del suo successo professionale, camminando per le strade del centro di Arezzo, durante una Fiera Antiquaria, ad una bancarella vede un motorino rosso degli anni Sessanta e resta folgorato. Era lo stesso modello di ciclomotore sul quale viaggiava da ragazzo, per le strade sterrate della Valdambra, dopo un’infanzia difficile con i suoi genitori nella casa de La Torre, nel comune di Bucine. La vista di quel motorino lo proietta all’indietro nel tempo e lo spinge a compiere un viaggio introspettivo dentro sé stesso, alla ricerca del senso più autentico dell’esistenza. Così, a bordo di quel vecchio Guzzino, parte alla ricerca dei luoghi della vita dei suoi genitori, riaffronta e ricorda i loro dolori, patiti fin dalla più tenera età. Ada, la mamma, venne abbandonata all’Istituto Degli Innocenti di Firenze: adottata da contadini del borgo di Solata prima e da un mezzadro eremita di Rapale poi, visse un’esistenza piena di ostacoli e di solitudine. Alvaro, il padre, dopo il matrimonio, a causa di una tragedia familiare cadde nel tunnel dell’alcol e finì per trascinare nell’afflizione tutta la famiglia, anche il piccolo Fabrizio, che crebbe tra difficoltà e sofferenze. Come tessere di un mosaico, grazie alla ricostruzione storica ed alla narrazione profonda e struggente di Filippo Boni, uno dopo l’altro i ricordi raccolti in questo libro ricompongono il ritratto e il viaggio di un uomo coraggioso e impavido che nonostante i dolori dell’esistenza ha sempre saputo rialzarsi, ha perseguito il suo sogno e gli obiettivi professionali che si era prefissato fino a divenire uno dei più grandi self-made man della storia della Toscana industriale, sconfiggendo gli spettri che fin dalla sua infanzia rischiavano di rapirlo per sempre. Ecco allora che la vita di un uomo diventa anche un insegnamento universale, una confessione profonda e autentica, una storia che è una speranza per i giovani e che li spinge a non rinunciare mai ai propri sogni. All’incontro, che verrà introdotto dal Presidente del Comitato Piccola Industria Dario Bonauguri e moderato dal Caporedattore de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli, saranno presenti Fabrizio Bernini, l’autore del libro Filippo Boni e l’editore Aldo Ferrucci. La partecipazione è aperta al pubblico, previa registrazione al seguente link.

Il libro, già alla seconda edizione, è disponibile all'acquisto in libreria e online (formato e-book).