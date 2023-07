Puntò la pistola contro Giovanni Amedeo doveva vendicarsi

Marco

Vichi

ei matto?" disse Giovanni, tremando davanti alla canna della pistola. "Sai bene che meriti una palla in mezzo agli occhi" disse Amedeo, tranquillo. Era in piedi di fronte alla scrivania di Giovanni, e vedendolo sudare provava un certo piacere. "Mettila giù… parliamo…" balbettò Giovanni, bianco come un fantasma. "Di cosa?" "Di quello che vuoi…" "Di persone spregevoli ne ho conosciute, ma tu sei il peggiore." "Dai, mettila giù." "No no, forse sparo… Ci sto ancora pensando…" disse Amedeo, facendo vibrare il dito sul grilletto. Era cominciato tutto sette anni prima. Lui e Giovanni lavoravano nella stessa società, dove il suo collega occupava ancora un ottimo posto dopo essere stato promosso – ma guarda un po’ – proprio sette anni prima.

Erano proprio loro due a contendersi l’avanzamento, solo che Amedeo era molto più bravo di Giovanni. Poi in quel periodo era successa una cosa. Da un giorno all’altro Amedeo aveva avvertito nei colleghi una certa diffidenza nei propri confronti. Evitavano di stringergli la mano, lo salutavano in modo strano, a occhi bassi, e alcuni addirittura facevano un lieve scatto all’indietro, come se non volessero rischiare di toccarlo. Anche il suo capufficio evitava di avvicinarsi, e quando Amedeo, assai preoccupato, aveva chiesto un colloquio con il direttore del reparto, gli era stato negato senza alcuna spiegazione. Non riusciva a capire cosa fosse successo…

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Altro che avanzamento di carriera… lo avevano licenziato, anzi lo avevano costretto a dare le dimissioni, minacciando di trascinarlo in tribunale per presunte malversazioni. Amedeo era sbalordito, la sua onestà era sempre stata proverbiale, ma per non imbarcarsi in un’avventura pericolosa se n’era andato accettando una buonuscita… più uscita che buona. Da quel giorno in poi la sua vita era andata sempre in discesa, una rampa di scale dopo l’altra si era ritrovato in cantina. Aveva perso la moglie, i figli, la casa, la stima di se stesso, la voglia di vivere. Di giorno lavorava da un corriere, maltrattato e malpagato, e la sera vagava da un bar all’altro bevendo vinaccio. Quando lavorava in quella società di comunicazioni alzando gli occhi per gettare uno sguardo al futuro, vedeva una lunga strada larga e luminosa della quale non vedeva la fine, che si perdeva all’infinito. Adesso davanti agli occhi aveva un muro di cemento, squallido e indistruttibile, a pochi centimetri dal naso. Una gabbia, una galera, una vita senza speranza. Ogni giorno continuava a chiedersi cosa fosse accaduto, e non riusciva a darsi una spiegazione. Una sera, seduto in un bar, aveva sentito due giovani incravattati che parlavano… All’inizio non aveva fatto caso alle loro parole, poi a un tratto aveva sentito pronunciare il suo nome, in una frase che gli sembrò assurda: "Secondo me porta sfortuna, come Amedeo X…" Poi si erano messi a sghignazzare e si erano messi a parlare d’altro. Amedeo aveva aspettato che i due uscissero dal bar, li aveva seguiti, e quando si erano separati aveva affrontato il più mingherlino e con una pietra in mano lo aveva costretto a spiegargli quelle parole… Aveva scoperto che i due giovanotti lavoravano nella società che lo aveva cacciato, e che negli uffici circolava ancora la leggenda di Amedeo X che portava sfortuna. Non era stato difficile fare due più due, ma per essere sicuro aveva un po’ indagato, e aveva avuto la confessione di un "pentito": Giovanni aveva soffiato in giro quell’ignobile venticello di calunnia nella speranza di farlo allontanare dalla scalinata della carriera, e c’era riuscito.

Come polli, uno dopo l’altro i colleghi avevano abboccato… "Ti devo uccidere, lo capisci?" "No, aspetta… Ti do tutto quello che vuoi… Soldi, tanti soldi…" "Quanto?" "Centomila…" "Non farmi ridere." "Duecento…" "No grazie, preferisco apristi un terzo occhio sulla fronte." "Trecent…" "Due milioni, e una confessione scritta dove racconti cosa hai fatto" disse Amedeo, avvicinando la pistola e facendola oscillare. "Mi vuoi rovinare…" balbettò Giovanni. "Oh poverino, mi viene da piangere…" disse Amedeo. Alla fine Giovanni accettò di pagare due milioni e di scrivere la confessione, in cambio della vita. Adesso Giovanni lavora in una società di pulizie, si è separato dalla moglie, è stato lasciato anche dall’amante, abita in una stanza in affitto, vede i figli una volta al mese, si muove con le biciclette pubbliche… Amedeo è stato riassunto nella società di comunicazioni, ha un bell’ufficio, sua moglie gli ha chiesto di tornare insieme ma lui ha rifiutato, e ogni mese regala a Giovanni cento euro.